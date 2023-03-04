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На Украине бывшую резиденцию Януковича передали в управление госфонда

На Украине бывшую резиденцию Януковича «Межигорье» передали в управление госфонда
В прошлом году активы Януковича на Украине взыскали в доходы государства, теперь их передали в управление фонда госимущества. «Межигорье» планируют превратить в парк-памятник садово-паркового искусства
Резиденция &laquo;Межигорье&raquo;
Резиденция «Межигорье» (Фото: Geovien So / Zuma / ТАСС)

На Украине конфискованные ранее активы экс-президента Виктора Януковича передали в управление Фонда госимущества, говорится в сообщении на сайте структуры.

«ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить, чтобы оно работало на благо нашего государства и всех граждан», — заявил глава фонда Рустем Умеров.

«Межигорье» находится примерно в 10 км от Киева, на берегу Днепра, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области.

Среди переданных активов — резиденция Януковича «Межигорье» (а именно центр отдыха, гостинично-ресторанный комплекс, жилой дом и еще одно здание в Новых Петровцах, а также 100% ООО «Танталит» и 100% ООО «Дом Лесника», которые владели этими объектами). Кроме того, в управление фонда передали квартиру, два машиноместа в Киеве и недвижимость в других регионах, автомобили Toyota Sienna и Toyota Land Cruiser 100 и т. д.

«Межигорье» позднее планируют включить в состав парка-памятника садово-паркового искусства.

«Межигорье» было государственной правительственной резиденцией с 1935-го по 2007 год, когда она была передана в частную собственность ООО «Танталит». Компания, как писала «Украинская правда», была связана с семьей Януковича. Передача произошла в то время, когда президентом страны был Виктор Ющенко. Генпрокуратура страны в 2019-м допускала, что он мог передать «Межигорье» Януковичу в качестве взятки.

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В 2014-м резиденцию захватили участники Евромайдана. В 2017-м «Межигорье» перешло в собственность государства. Два года спустя против Януковича и его сына Александра завели дело по обвинению в «завладении резиденцией путем злоупотребления своим служебным положением». В 2021-м суд заочно арестовал обоих.

В прошлом году имущество Януковича на Украине взыскали в доход государства. Помимо перешедших в управление госфонда объектов, были конфискованы денежные средства — 31 млн грн и $85 тыс. на банковских счетах — и свыше 500 культурных ценностей более чем на €18 млн (книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и пушки XIX века).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Виктор Янукович Межигорье национализация
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