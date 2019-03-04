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WP узнала о попытках США не дать арабским странам наладить связи с Асадом
Вашингтон пытается отговорить своих арабских союзников от восстановления связей с правительством Башара Асада, угрожая им санкциями. Одними из первых стали ОАЭ, которые в конце минувшего года вновь открыли свое посольство в Сирии
Президент Судана ​Омар аль-Башир (слева) и Башар Асад (справа) (Фото: SANA / AP)

Усилия арабских государств по восстановлению отношений с сирийским президентом Башаром Асадом приостановлены после того, как Соединенные Штаты предприняли попытку удержать своих союзников от восстановления связей с его правительством. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США.

Поводом послужило решение Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принятое в конце декабря минувшего года, вновь открыть свое посольство в Дамаске, а также инициативы о возможном восстановлении связей с Сирией от других арабских стран. Все это породило ожидание, что Асад вновь окажется принятым в арабском мире после восьми лет изоляции от большинства арабских государств, отмечает издание. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) приостановлено с 2011 года.

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Однако администрация Трампа настаивает на том, чтобы ее союзники воздержались от восстановления связей с Асадом, говорят источник газеты. Вашингтон предупредил, что любые шаги по участию в восстановлении Сирии приведут к санкциям США, направленным на то, чтобы заставить Асада пойти на политические реформы, рассказывают собеседники.

США добиваются того, чтобы изоляция в отношении Сирии продолжалась, и из Сирии ушли «все силы, находящихся под командованием Ирана (союзника Сирии)», отмечают источники. Россия, по их словам, движется в своей политике в противоположном направлении, призывая арабские государства налаживать связи с Дамаском. Москва пытается убедить правительства арабских стран присоединиться к Асаду, чтобы сократить влияние Ирана в Сирии, объясняют собеседники. ​

Многие из арабских стран, которые в свое время поддержали США в борьбе против Асада, сталкиваются с реальностью, что, вероятнее всего, в обозримом будущем он останется у власти, отмечает издание.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сирия, Башар Асад, арабские страны
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