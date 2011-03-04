США и Франция отвергли план У.Чавеса по Ливии

США и Франция отвергли предложение президента Венесуэлы Уго Чавеса о создании международной комиссии для урегулирования ситуации в Ливии.

Вместо этого пресс-секретарь Белого дома Филипп Кроули вновь повторил предложение лидеру Джамахирии Муаммару Каддафи уйти с поста, передает телеканал Al-Jazeera. Он отметил, что "не нужна международная комиссия, чтобы сказать полковнику, что ему делать для блага страны и ее людей".

В свою очередь представители Министерства иностранных дел Франции заметили, что любые переговоры, которые помогут М.Каддафи добиться своего, не приветствуются.

Накануне Венесуэла предложила создать так называемый блок дружественных стран для помощи в разрешении конфликта в Ливии. По словам главы Министерства иностранных дел Венесуэлы Николаса Мадуро, для остановки волны насилия, захлестнувшего североафриканскую страну, необходимо использовать "дипломатию, а не военные угрозы".

До этого У.Чавес заявил, что не присоединится к международному давлению, которое оказывается на М.Каддафи, и высказал мнение, что США готовят военное вторжение в Ливию.

В то же время оппозиционные партии Венесуэлы подвергли У.Чавеса критике за его позицию в отношении ливийского руководства. По мнению оппозиционных сил, подобная позиция венесуэльского лидера негативно скажется на репутации страны за рубежом.