 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя

Иванов занимал пост спецпредставителя президента по природоохранной деятельности с лета 2016 года. Как сообщили в Кремле, он сам изъявил желание уйти в отставку
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности. Документ размещен на портале правовой информации.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в указе.

Документ подписан 4 февраля. Как сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Иванов сам пожелал уйти в отставку.

Путин сменил посла в Чехии
Политика
Владимир Путин

Сергею Иванову сейчас 73 года. В 2001–2007 годах он был министром обороны России, а в 2011–2016 годах руководил администрацией президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителя директора ФСБ, секретаря Совета Безопасности и вице-премьера правительства.

Должность спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов занял в августе 2016 года. С апреля 2017 года он также входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», отвечая за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Иванов за годы работы во власти встречался с видными представителями политической элиты и общественными деятелями. Так, будучи министром обороны, он проводил официальные встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс, встречался с президентом страны Джорджем Бушем.

В 2015 году, еще занимая пост руководителя администрации президента, Иванов провел встречу в Кремле с американской актрисой и моделью Памелой Андерсон по вопросам защиты животных. Они обсуждали проблемы сохранения дикой природы и фауны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

ВЦИОМ: каждому пятому россиянину не доплатили за переработки

В Абу-Даби состоится второй раунд переговоров России, Украины и США

Трамп заявил, что Путин сдержал слово в вопросе приостановки ударов

Глава ЕК отправится в Австралию в феврале для заключения торговой сделки

США пригласили украинские компании к созданию сотен тысяч ударных дронов

NYT раскрыла вывод разведки США о крайней паранойе Си Цзиньпина
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Андрей Винокуров Андрей Винокуров
Сергей Иванов отставка спецпредставитель Владимир Путин указ освобождение от должности Дмитрий Песков
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин сменил посла в Чехии
Политика
Путин освободил от должности главу упраздненного управления администрации
Политика
Путин освободил от должности начальника ликвидированного управления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 17:24
«Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за содействие в трансфере Н’Голо Канте Спорт, 18:05
Совет ЕС раскрыл условия кредита Киеву на €90 млрд Политика, 18:04
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Папа римский призвал Россию и США продлить ДСНВ Политика, 17:58
Axios назвал дату продолжения переговоров в Абу-Даби Политика, 17:55
Украинскому триатлонисту продлили дисквалификацию на 3,5 года Спорт, 17:53
Первый день переговоров России, Украины и США в Абу-Даби завершился Политика, 17:49
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кремль объяснил уход Иванова с поста спецпредставителя президента Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
Роли и выступления актрисы Ольги Чиповской. Видео Общество, 17:38
Глава Euroclear рассказала о хеджировании доллара из-за политики Трампа Политика, 17:38
«ГПБ Мобайл» объявил о запуске нового тарифа «Форсаж» Пресс-релиз, 17:34
Крипторынок в минусе. У каких альткоинов больше шансов на рост Крипто, 17:33
ВСУ за раз израсходовали половину месячного выпуска ракет для Patriot Политика, 17:31