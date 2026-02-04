Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя

Иванов занимал пост спецпредставителя президента по природоохранной деятельности с лета 2016 года. Как сообщили в Кремле, он сам изъявил желание уйти в отставку

Сергей Иванов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Иванова от должности спецпредставителя по природоохранной деятельности. Документ размещен на портале правовой информации.

«Освободить Иванова Сергея Борисовича от должности специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта», — говорится в указе.

Документ подписан 4 февраля. Как сообщил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Иванов сам пожелал уйти в отставку.

Сергею Иванову сейчас 73 года. В 2001–2007 годах он был министром обороны России, а в 2011–2016 годах руководил администрацией президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителя директора ФСБ, секретаря Совета Безопасности и вице-премьера правительства.

Должность спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов занял в августе 2016 года. С апреля 2017 года он также входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», отвечая за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Иванов за годы работы во власти встречался с видными представителями политической элиты и общественными деятелями. Так, будучи министром обороны, он проводил официальные встречи с госсекретарем США Кондолизой Райс, встречался с президентом страны Джорджем Бушем.

В 2015 году, еще занимая пост руководителя администрации президента, Иванов провел встречу в Кремле с американской актрисой и моделью Памелой Андерсон по вопросам защиты животных. Они обсуждали проблемы сохранения дикой природы и фауны.