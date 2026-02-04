Путин и Си Цзиньпин обсудили взрывоопасную ситуацию в регионах мира

Путин и Си провели видеопереговоры, обсудив обострение международной обстановки и координацию позиций России и Китая. Лидеры в том числе договорились о визите Путина в Китай в 2026 году

Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили наиболее актуальные международные вопросы, «особенно сейчас, когда в ряде регионов наметилась взрывоопасная ситуация», сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«При обсуждении внешнеполитической проблематики они отметили важность сотрудничества стран на международных площадках», — рассказал Ушаков.

Также лидеры обсудили «механизмы двухсторонних консультаций по всем линиям», активизацию «профессионального диалога». Позиция России и Китая по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают, отметил помощник президента.

В частности, это выражается в оценках инициативы президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе. Кроме того, Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

«Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил», — сказал Ушаков. По словам Путина, Москва будет «действовать взвешенно и ответственно» на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности.

Еще одна тема обсуждений — торгово-экономическое сотрудничество.Уже три года подряд страны преодолевают планку товарооборота в $200 млрд. При этом Россия занимает первое место по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай.

Путин и Си созвонились ранее днем, переговоры продолжались один час, они прошли в день Личунь — начала весны по китайскому народному календарю. Путин поздравил Си и народ Китая с этим праздником, а также с новым, 2026 годом, указав, что по календарю ему соответствует год красной, огненной Лошади. Для отношений двух стран «любое время года — это весна», — отметил российский лидер.

Ушаков отметил, что подобные контакты между главами государств в последние годы «стали хорошей, сложившейся традицией». По словам помощника президента, Си пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года, и тот принял предложение. Председатель КНР также пригласил президента России принять участие в саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». «Президент будет готов принять участие во встрече», — сказал Ушаков.

В этом году исполнится 30 лет китайско-российскому стратегическому партнерству и 25 лет — Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией, говорил ранее Си. В 2026–2027 годах будет проведен Год образования Китая и России.