Политика⁠,
0

Путин и Си Цзиньпин обсудили взрывоопасную ситуацию в регионах мира

Путин и Си провели видеопереговоры, обсудив обострение международной обстановки и координацию позиций России и Китая. Лидеры в том числе договорились о визите Путина в Китай в 2026 году
Владимир Путин и Си Цзиньпин&nbsp;во время переговоров
Владимир Путин и Си Цзиньпин во время переговоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе видеоконференции обсудили наиболее актуальные международные вопросы, «особенно сейчас, когда в ряде регионов наметилась взрывоопасная ситуация», сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«При обсуждении внешнеполитической проблематики они отметили важность сотрудничества стран на международных площадках», — рассказал Ушаков.

Также лидеры обсудили «механизмы двухсторонних консультаций по всем линиям», активизацию «профессионального диалога». Позиция России и Китая по подавляющему большинству международных вопросов близки или полностью совпадают, отметил помощник президента.

В частности, это выражается в оценках инициативы президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» по Газе. Кроме того, Путин обратил внимание, что 5 февраля истекает срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.

«Как вы знаете, мы предложили американцам 22 сентября 2025 года продлить на один год центральные количественные лимиты в качестве добровольных самоограничений. Однако официальный ответ от американцев так и не поступил», — сказал Ушаков. По словам Путина, Москва будет «действовать взвешенно и ответственно» на основе тщательного анализа общей обстановки в области безопасности.

Путин рассказал, какое время года в отношениях России и Китая
Политика
Владимир Путин

Еще одна тема обсуждений — торгово-экономическое сотрудничество.Уже три года подряд страны преодолевают планку товарооборота в $200 млрд. При этом Россия занимает первое место по поставкам нефти и трубопроводного газа в Китай.

Путин и Си Цзиньпин обсудили взрывоопасную ситуацию в регионах мира
Video

Путин и Си созвонились ранее днем, переговоры продолжались один час, они прошли в день Личунь — начала весны по китайскому народному календарю. Путин поздравил Си и народ Китая с этим праздником, а также с новым, 2026 годом, указав, что по календарю ему соответствует год красной, огненной Лошади. Для отношений двух стран «любое время года — это весна», — отметил российский лидер.

Ушаков отметил, что подобные контакты между главами государств в последние годы «стали хорошей, сложившейся традицией». По словам помощника президента, Си пригласил Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года, и тот принял предложение. Председатель КНР также пригласил президента России принять участие в саммите форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». «Президент будет готов принять участие во встрече», — сказал Ушаков.

В этом году исполнится 30 лет китайско-российскому стратегическому партнерству и 25 лет — Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и Россией, говорил ранее Си. В 2026–2027 годах будет проведен Год образования Китая и России.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Си Цзиньпин геополитика Юрий Ушаков переговоры
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
