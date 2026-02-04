ЦИК назвал дату выборов в Госдуму

Думу девятого созыва изберут 20 сентября 2026 года. Общее количество мест останется прежним — 450 депутатов: 225 из них выберут по партийным спискам, остальных — по одномандатным округам

Фото: Константин Веремейчик / ТАСС

Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут 20 сентября 2026 года, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Днем голосования станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва.

Общее количество мест в Думе не поменяется — 450 депутатов. 225 из них выберут по партийным спискам, остальные 225 — по одномандатным округам.

«Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для этого были пересмотрены границы избирательных округов: ДНР получит 3 одномандатных округа, ЛНР — 2, Запорожская и Херсонская области — по одному», — сказано в сообщении.

Предыдущие выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. 49,82% голосов на них получила «Единая Россия», 18,93% — КПРФ, 7,46% — «Справедливая Россия — За правду», 7,55% — ЛДПР, 5,32% — «Новые люди» и 2,45% — Партия пенсионеров.

В январе три источника РБК, близких к администрации президента, рассказали, что внутриполитический блок Кремля и руководство «Единой России» определил базовый вариант пятерки лидеров списка партии на парламентских выборах. В него вошли председатель «ЕР», заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев (в 2021 году он не попал в число лидеров), министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Московского клинического научно-исследовательского центра больница № 52, бывшая сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина, Герой труда Марьяна Лысенко, начальник центрального штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин (позывной в ходе боевых действий на Украине — «Струна»), военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

РБК со ссылкой на два источника также сообщал, что «Единая Россия» определилась с руководством избирательного штаба, который возглавит секретарь генсовета партии, вице-спикер Совфеда Владимир Якушев. Его заместителем стал сотрудник администрации президента Алексей Семенов. «Пока это скорее внутрипартийный офис, и он не носит формально оформленный характер», — пояснял один из собеседников РБК.