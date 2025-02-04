Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии «вежливыми джихадистами»

Новое правительство Сирии состоит из джихадистов и исламистов, которые, однако, сейчас общаются с миром «мягко и вежливо» с целью получения легитимности, заявил Саар. По его словам, так было со многими исламистскими движениями

Гидеон Саар (Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / ZUMA / ТАСС)

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал новые власти Сирии «исламистами и джихадистами», которые пока вежливо общаются с внешними акторами с целью своей легитимации в мире. Такую оценку глава МИД Израиля дал на встрече с президентом Молдавии Майей Санду.

«Новый режим в Дамаске состоит из джихадистов и исламистов. В настоящее время он сосредоточен на экономике, управлении и получении легитимности в мире, поэтому сейчас говорит мягко и вежливо», — сказал он.

Так, по словам министра, действовали многие исламистские движения, приходившие к власти, в том числе в Иране в 1979 году по итогам Исламской революции.

Израилю ясно, что наибольшее влияние на новое правительство Сирии оказывает Турция и сейчас целесообразно следить за его деятельностью, продолжил Саар.

«Для нас самое главное — это сохранение нашей безопасности. Иранская угроза является наиболее актуальной, но важно обратить внимание и на действия Турции в регионе. В настоящее время Турция является самой доминирующей страной в Сирии, она стремится стать лидером суннитского ислама в регионе», — заключил он.

В ноябре повстанцы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), начали наступление на позиции сирийской армии. В ночь на 8 декабря они взяли Дамаск, а затем объявили о свержении режима президента Башара Асада. Свергнутый глава государства покинул пост и страну. Он получил убежище в России. Переходное правительство Сирии возглавил Мухаммед аль-Башир, он пробудет на посту до 1 марта.

Глава ХТШ Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа) стал президентом страны в переходный период. В Сирии были распущены народный совет (парламент), армия, все службы безопасности и ополчения. Кроме того, было отменено действие Конституции.

Аль-Шараа после назначения на пост президента заявил, что приоритетами Сирии на данный момент являются заполнение «вакуума власти», поддержание гражданского мира, строительство государственных институтов, работа по созданию структуры экономического развития и восстановление международного и регионального статуса страны.

Глава МИДа в новой сирийской администрации Асаад аль-Шайбани добавил, что Сирия проводит внешнюю политику, направленную на то, чтобы «успокоить внешний мир, прояснить видение и представлять наш народ внутри страны и за рубежом».