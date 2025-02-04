NRK узнала, что Столтенберг вернется в Осло вместо международной карьеры

Экс-генсек НАТО должен был возглавить Мюнхенскую конференцию по безопасности, но все же вернется в правительство Норвегии на фоне распада правительственной коалиции и низких рейтингов его партии

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг станет министром финансов Норвегии, передает NRK со ссылкой на источники.

Официально об изменениях будет объявлено во вторник, 4 февраля, утверждают собеседники. Сейчас норвежский Минфин возглавляет Трюгве Ведум, он вернется в парламент (стортинг) как депутат.

Столтенберг покинул пост главы альянса в прошлом октябре. Планировалось, что с февраля 2025-го он станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности вместо Кристофа Хойсгена. «Я посвятил всю свою политическую жизнь поддержанию мира. Для меня большая честь быть председателем Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в ее миссию «мир через диалог», — рассказывал экс-генсек.

Карьера Столтеберга началась в Норвегии. Он родом из Осло и входит в Норвежскую рабочую (Лейбористскую) партию. В 1993–1996-м был министром промышленности и энергетики Норвегии, затем год возглавлял Минфин, а в 2000–2001 и 2005–2013 годах — правительство Норвегии, после чего стал генсеком НАТО. В 2022-м должен был перейти на пост главы ЦБ Норвегии, но его полномочия продлевали в связи с российско-украинским конфликтом.

Всего свои должности в Норвегии покинет восемь министров. Перестановки связаны с выходом Центристской партии из коалиционного правительства левоцентристского меньшинства, которое руководило королевством с выборов 2021 года. Это произошло в знак протеста против нескольких законопроектов.

Парламентские выборы в Норвегии пройдут в сентябре. По результатам опросов, лейбористы (19%) отстают от консерваторов (25%) и Партии прогресса (20%). Центристы могут рассчитывать на 8%.