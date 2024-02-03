Число жертв удара по пекарне в Лисичанске возросло до 15
Количество погибших после удара по пекарне в Лисичанске увеличилось до 15 человек. Об этом МЧС России сообщило в телеграм-канале.
«В Лисичанске сотрудники МЧС России из-под завалов извлекли тела 15 погибших», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство говорило, что 11 человек погибли, еще десять были спасены и переданы медикам.
Заместитель начальника ГУ МЧС по ЛНР Роман Кочетов уточнил, что десять человек спасены, 15 погибли.
«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины города Лисичанска ЛНР произошло обрушение двухэтажного административного здания, в котором находились мирные жители. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводится обследование и разбор завалов с применением спецтехники», — сказал он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что украинские военные обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться до нескольких десятков мирных жителей.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обстрел пекарни терактом, который стал «благодарностью» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза». «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима — выпить чашечку кофе с корнетто — но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», — написала Захарова в телеграм-канале. По ее словам, Россия проинформирует международные организации об атаке и ожидает «скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков».
Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах до начала боевых действий работали пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».
2 июля 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск взят под контроль российскими силами.
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