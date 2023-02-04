В двух штатах США частично закрыли небо на фоне обнаружения китайского аэростата

В двух штатах США перекрыли небо после обнаружения китайского аэростата

Несколько аэропортов в Северной Каролине и Южной Каролине приостановили работу. Китайский аэростат заметили в небе над США 2 февраля. Это привело к отмене визита госсекретаря Энтони Блинкена в КНР

Федеральное авиационное управление США закрыло воздушное пространство в некоторых частях штатов Северная Каролина и Южная Каролина на фоне обнаружения китайского аэростата, передает телеканал ABC News.

Работа в аэропортах Чарльстона, Миртл-Бич и Уилмингтона была приостановлена «в целях национальной безопасности», указывает канал.

Пентагон сообщил об обнаружении воздушного шара, который в ведомстве назвали китайским аэростатом наблюдения, 2 февраля. Впервые его заметили в небе над штатом Монтана, где находится одна из американских баз с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами. Пекин назвал воздушный шар гражданским объектом, который использовался в метеорологических целях.

4 февраля, как передает ABC News, аэростат перемещался в районе штатов Северная Каролина и Южная Каролина. Изначально воздушный шар решили не сбивать, поскольку он имеет большие размеры, а его обломки нанесли бы ущерб, поясняли в Пентагоне.

Позже президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, будет ли аэростат сбит, сказал, что власти «позаботятся об этом». Источник Телеканал ABC11 указывал, что воздушный шар могут сбить после того, как он пролетит над Атлантическим океаном.

Ситуация с китайским аэростатом привела к отмене визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, где он должен был встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В Госдепе указали, что появление в американском воздушном пространстве воздушного шара является «нарушением суверенитета США и международного права», поэтому визит Блинкена в настоящее время не будет целесообразным.