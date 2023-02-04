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«Цензор.нет» узнал о лишении гражданства экс-чиновников Януковича
"Цензор.нет": Зеленский лишил гражданства экс-министров Януковича с паспортами России
Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства нескольких чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014) и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011-2014), пишут «Цензор.нет» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Как утверждается, также гражданства лишены:
- экс-министр доходов и сборов Александр Клименко (занимал пост 2012-2014 годах);
- экс-председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко (занимал пост в 2013-2014 годах);
- бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Андрей Клюев (занимал пост в 2012-2014 годах).
Как указывает «Цензор.нет», основанием для лишения гражданства этих лиц стало наличие российского гражданства.
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