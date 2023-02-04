«Цензор.нет» узнал о лишении гражданства экс-чиновников Януковича

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства нескольких чиновников времен бывшего президента Украины Виктора Януковича, в том числе экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника (2010-2014) и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко (2011-2014), пишут «Цензор.нет» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Как утверждается, также гражданства лишены:

экс-министр доходов и сборов Александр Клименко (занимал пост 2012-2014 годах);

экс-председатель Службы безопасности Украины Александр Якименко (занимал пост в 2013-2014 годах);

бывший секретарь Совета национальной безопасности Украины Андрей Клюев (занимал пост в 2012-2014 годах).

Как указывает «Цензор.нет», основанием для лишения гражданства этих лиц стало наличие российского гражданства.

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