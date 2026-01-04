Президент Колумбии ответил на угрозы Трампа после операции в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не волнуется по поводу последствий захвата венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и «тесных связей с ним», пишет El Tiempo.

«Я совсем не волнуюсь. Мне нечего скрывать, в отличие от других. Именно я посвятил 10 лет расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными политиками и вооруженными наркоторговцами», — сказал Петро.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что президент Колумбии Густаво Петро «должен следить за своей задницей», обвинив его в производстве кокаина. «У него есть заводы, где он производит кокаин», — заявил республиканец.

В ночь на 3 января США нанесли удар по столице Венесуэлы Каракасу и другим регионам страны. Трамп сообщил в тот же день, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Поводом для спецоперации стали обвинения в наркоторговле. МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности.

Правительство Колумбии осуждает акт агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки, заявил президент Колумбии ранее.

В разговоре с РБК колумбиец, член партии Comunes (партия, получившаяся из повстанческой группы «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) Мануэль Боливар заявил, что США годами выступают с агрессией против всей Америки и стремятся подчинить ее народы своим интересам, эксплуатируя природные ресурсы, в случае с республикой Венесуэлой — расхищая ее запасы нефти.

«События прошлой ночи и раннего утра 3 января в Венесуэле — это кульминация террористического акта, нарушающего все нормы цивилизованности и международного права», — заявил Боливар и добавил, что «настал момент» для «американского единства».

Материал дополняется