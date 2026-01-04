 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Президент Колумбии ответил на угрозы Трампа после операции в Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что не волнуется по поводу последствий захвата венесуэльского коллеги Николаса Мадуро и «тесных связей с ним», пишет El Tiempo.

«Я совсем не волнуюсь. Мне нечего скрывать, в отличие от других. Именно я посвятил 10 лет расследованию и публичному разоблачению связей между влиятельными политиками и вооруженными наркоторговцами», — сказал Петро.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что президент Колумбии Густаво Петро «должен следить за своей задницей», обвинив его в производстве кокаина. «У него есть заводы, где он производит кокаин», — заявил республиканец.

В ночь на 3 января США нанесли удар по столице Венесуэлы Каракасу и другим регионам страны. Трамп сообщил в тот же день, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны в рамках операции, проведенной США. Поводом для спецоперации стали обвинения в наркоторговле.

МИД республики обвинил Вашингтон в военной агрессии и пообещал обратиться в Совет Безопасности ООН, чтобы привлечь американские власти к ответственности.

Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии
Политика
Дональд Трамп

Правительство Колумбии осуждает акт агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки, заявил президент Колумбии ранее.

В разговоре с РБК колумбиец, член партии Comunes (партия, получившаяся из повстанческой группы «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) Мануэль Боливар заявил, что США годами выступают с агрессией против всей Америки и стремятся подчинить ее народы своим интересам, эксплуатируя природные ресурсы, в случае с республикой Венесуэлой — расхищая ее запасы нефти.

«События прошлой ночи и раннего утра 3 января в Венесуэле — это кульминация террористического акта, нарушающего все нормы цивилизованности и международного права», — заявил Боливар и добавил, что «настал момент» для «американского единства».

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Надежда Сарсания
Колумбия Густаво Петро Николас Мадуро
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Президент Колумбии ответил на угрозы Трампа после операции в Венесуэле Политика, 07:58
Синоптики пообещали москвичам «стабильную зимнюю погоду» Общество, 07:37
За ночь над российскими регионами сбили 90 украинских беспилотников Политика, 07:30
Экономколлегия Верховного суда удовлетворила 98% рассмотренных жалоб Политика, 07:00
В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина Политика, 06:46
Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле Политика, 06:18
Верховный суд Венесуэлы назначил и.о. президента Политика, 05:38
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Мадуро доставили в следственный изолятор в Бруклине Политика, 05:14
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря Политика, 04:23
В двух аэропортах России ограничили полеты Политика, 04:03
ТАСС узнал, что участникам теракта в «Крокусе» подсыпали наркотики Общество, 03:36
Белый дом показал кадры с наблюдающим за операцией в Венесуэле Трампом Политика, 03:00
NYT узнала о 40 погибших из-за операции США в Венесуэле Политика, 02:44
Зеленский заявил о новом шансе на завершение украинского конфликта Политика, 02:21