Минцифры сообщило о гибели второго журналиста после атаки дрона в ДНР
В Харьковской области в результате атаки дрона недавно был ранен экс-редактор «Известий» Максим Елисеев. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.
Позже журналист умер в военном госпитале имени Вишневского, добавили в ведомстве, комментируя гибель внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова 4 января. Он погиб в результате атаки дрона на автомобиль на трассе Горловка-Донецк в ДНР.
Елисеев был редактором телеканала «Известия», как сообщило издание, он погиб 26 декабря в зоне военной операции. Осенью 2022 года он перестал заниматься журналистикой и ушел в зону боев добровольцем.
Мартемьянов ехал со съемок в Горловке, как и другие журналисты, пострадавшие в результате этой атаки, заявили в Минцифры.
«Сотрудники СМИ не могли быть военной целью, они находились в гражданском автомобиле — возвращались со съемок из Горловки, где сегодня от направленного сброса БПЛА пострадали мирные жители», — сообщили в ведомстве.
Там рассказали, что журналистам пришлось остановиться на трассе из-за пробитых колес. В это время машину атаковал украинский дрон.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что журналисты снимали в Горловке последствия украинских обстрелов. Он сообщил, что вместе с Мартемьяновым в одной машине ехали четверо — корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили легкие ранения, их госпитализировали.
В ООН после атаки дрона на автомобиль с российскими журналистами заявили, что выступают против любых атак на сотрудников СМИ. Первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский пообещал поднять вопрос об атаке на ближайшем заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
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