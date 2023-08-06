Telegraph узнал, что Лондон заподозрил Китай в слежке через электромобили

Британские власти подозревают, что Пекин может следить за гражданами страны через электромобили, которые импортируются в Великобританию из Китая. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

В ближайшее время Китай будет доминировать на британском рынке электромобилей, предупреждают министры. После того, как власти введут для автомобильных концернов квоты на продажи машин с нулевыми выбросами углекислого газа в 2024 году, Китай получит преимущество из-за низкой стоимости автомобилей, производимых в стране, сказали газете источники.

В 2030 году в Великобритании должен вступить в силу запрет на продажу автомобилей, работающих на дизельных и бензиновых двигателях. Со следующего года власти намерены вводить квоты на производство и продажу автомобилей с определенными типами двигателей. Сейчас обсуждается предложение установить квоту на продажу автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) на уровне 22% для 2024 года. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 80%, уточняет The Telegraph.

Власти обеспокоены, что встроенные в электромобили функции могут использоваться для сбора «огромного количества информации», в том числе данных о местоположении, аудиозаписи и видеоматериалов. При этом автомобиль становится уязвимым для дистанционного воздействия за счет этих технологий, а часть функционала может быть отключена, отметили собеседники издания.

Китайские электромобили — это «продукты высокого риска», сказал газете один из собеседников. «Если они (китайские производители. — РБК) могут предложить продукт, способный на большее, чем просто удовлетворить желание потребителя переместиться из пункта А в пункт Б, почему бы им этого не сделать?», — заключил он.

Сейчас крупнейшим поставщиком машин в Великобританию является Германия, однако темпы экспансии китайских производителей на британский автомобильный рынок нарастают, пишет The Telegraph. «Китай быстро перемещается на второе место и демонстрирует все признаки, [необходимые], чтобы занять первое», говорил глава Комитета по изменению климата (независимый консультативный орган при британском парламенте) Крис Старк, выступая перед парламентариями июле.

Ожидается, что компании, которые не будут удовлетворять требованиям правительства по продажам автомобилей с нулевыми выбросами, будут вынуждены платить штрафы. Также им разрешат «покупать кредиты» у корпораций, которые производят больше таких машин, чем требуется. Компания, которая приобрела «кредит», сможет на первых порах производить и продавать меньше машин в соответствии с требованиями. Таким образом, китайские производители электрокаров могут оказаться впривилегированном положении, пишет газета.