Военная операция на Украине⁠,
Минюст предложил закон о социализации вернувшихся с фронта заключенных

Сюжет
Военная операция на Украине
Министерство юстиции предложило ввести пробацию для прошедших военную службу бывших заключенных. Предлагаемые меры будут способствовать снижению уровня рецидивов, указало ведомство
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Минюст разместил для общественного обсуждения проект федерального закона, предусматривающий право на пробацию (ресоциализацию) осужденных, принявших участие в военной операции на Украине.

Законопроект направлен на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан, ранее освобожденных от отбывания наказания, условно осужденных или получивших отсрочку отбывания наказания, в связи с их призывом на военную службу в Вооруженные силы либо с заключением контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах, указано на сайте Минюста.

Предлагаемые изменения будут способствовать как скорейшему возвращению граждан к мирной и законопослушной жизни, так и снижению уровня рецидивной преступности, считают в министерстве.

Обратиться с заявлением о применении пробации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства или пребывания можно будет в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы, предусмотрено законопроектом. По уважительной причине заявление можно будет подать и позже, указано в проекте документа.

Губернаторы назвали способы социализации вернувшихся военных
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

После обращения бывшему осужденному составят индивидуальную программу, направленную на восстановление его социальных связей. С ним также могут провести консультации по социальным и правовым вопросам, оказать медицинскую и психологическую помощь. Ему также могут помочь с получением документов, поиском работы или варианта продолжения образования, а также оформить пособие по безработице, пенсию.

Институт пробации заработал с начала 2024 года. Это социальная адаптация и ресоциализация осужденных. Пока разработано три вида пробации: исполнительная (используется, если наказание не связано с изоляцией от общества), пенитенциарная (проводится для подготовки заключенного к освобождению) и постпенитенциарная (применяется к освободившимся гражданам).

«Когда мы говорим об осужденных, это особая категория лиц, которые нарушили закон и приняли решение помочь Родине, уже таким образом вставая на путь исправления. Но безусловно, здесь нужно использовать заработавший уже институт пробации», — сказала РБК заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора. Однако, по ее словам, нужно учитывать, что не все вернувшиеся с военной операции готовы идти по тому же пути, по которому идет простой осужденный, освободившиеся из мест заключения, так как имеют на это «моральные основания, потому что рисковали своей жизнью».

«Им однозначна нужна помощь в адаптации после военных действия, но здесь нужен особый порядок прохождения пробации — психолого-социальная помощь освободившимся заключенным, ветеранам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сказала Киркора.

С начала военной операции в феврале 2022 года были сообщения о преступлениях, совершенных вернувшимися с фронта бывшими заключенными. Так бывший заключенный и боксер Илья Канахин из Саратовской области, дважды осужденный за убийство и заключивший после этого контракт на военную службу, летом прошлого года был пригооворен по делу об убийстве 26-летней девушки, сообщала прокуратура региона. В октябре 2025 года он погиб в ДНР, сообщал «Вольск.ру». В 2024 году Оренбургский суд приговорил бывшего участника военных действий на Украине Руслана Магдиева к семи годам колонии за убийство по неосторожности посетителя кафе «Мечта» в Орске. В зону военных действий Магдиев попал из колонии в Сегеже, где отбывал срок за убийство двух или более человек, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, разбой и кражу.

В январе генерал-майор ФСИН Елена Коробкова в интервью сообщила, что в 2024 году заявления в рамках исполнительной пробации подали 28 тыс. человек, более 25 тыс. человек получили необходимую помощь, а содействие в получении помощи в рамках исполнительной и постпенитенциарной пробации по состоянию на начало года оказывалась более 4 тыс. человек. По словам Коробковой, положительным результатом применения исполнительной пробации по итогам 2024 года стало снижение преступности среди данной категории лиц, который более чем в пять раз ниже по сравнению с остальными осужденными, отбывающими наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.

Полина Химшиашвили, Надежда Сарсания
Минюст Заключенные надзор Военная операция на Украине ФСИН Армия
