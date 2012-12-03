Оппозиционный кандидат победил на президентских выборах в Словении

Бывший премьер-министр Словении, кандидат от социал-демократов Борут Пахор опередил действующего главу государства Данило Тюрка во втором туре президентских выборов.

По итогам обработки 99,7% бюллетеней оппозиционный кандидат набрал 67,4% голосов против 32,6% у единственного соперника, передает Reuters.

После оглашения промежуточных итогов Б.Пахор выступил перед сторонниками. Политик заявил, что в Словении нет проблемы, которую нельзя было бы решить сообща. "Я обещаю, что мы достигнем соглашения со всеми политическими силами в стране", - добавил оппозиционер.

Голосование прошло при довольно низкой явке, однако выборы сопровождались массовыми беспорядками. Так, в Любляне около 15 человек, большинство из которых полицейские, получили ранения в ходе массовых столкновений. Митинги и демонстрации прошли также в восточной части Словении.

Б.Пахор занимал должность премьер-министра с 2008 по 2011г. Должность президента в государственной иерархии Словении не является главной, и глава государства уступает по кругу обязанностей и полномочий премьер-министру. Тем не менее должность президента является крайне важной и престижной. Главу государства в Словении выбирают сроком на 5 лет.

Новому президенту предстоит столкнуться с серьезными проблемами. Правительство Янеза Янша планирует повысить пенсионный возраст, упростить процедуру найма и увольнения сотрудников, сократить зарплаты бюджетникам и урезать социальные пособия, а также ускорить приватизацию госсобственности, чтобы обуздать дефицит бюджета. Будучи социал-демократом по убеждения, президент может вступить в открытую конфронтацию с премьер-министром, прогнозируют политологи.