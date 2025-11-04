Пострадавший при обрушении башни Конти в Риме рабочий скончался
Извлеченный из-под завалов рухнувшей в Риме башни рабочий Октай Строичи умер в больнице, пишет ANSA со ссылкой на источники в сфере здравоохранения.
Погибший — 66-летний румын. Его состояние было тяжелым — операция по спасению мужчины продолжалась около 11 часов. В ней участвовали примерно 140 пожарных.
Сердце у мужчины остановилось в машине скорой, но врачи смогли вернуть его к жизни и стабилизировать, а затем доставить в больницу.
Другой рабочий — 64-летний Гаэтано Ла Манна — был доставлен в больницу с легкой травмой головы, еще двое сообщили о незначительных ссадинах и отказались от госпитализации.
3 ноября при реконструкции средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, дважды произошло обрушение. По предварительной версии, причиной могло стать внутреннее разрушение конструкции.
Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 метров, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.
