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Умер вице-адмирал Валерий Исак

Исак служил на Северном флоте, был командиром подводной лодки К-358, замкомандующего флотилией атомных подводных лодок, с 2000 по 2005-й возглавлял Главное управление глубоководных исследований Минобороны
Валерий Исак
Валерий Исак (Фото: oosif.ru)

На 75-м году жизни скончался вице-адмирал Валерий Исак, сообщил РБК председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.

Исак родился 24 января 1949 года в Баку. В 1971 году он окончил с отличием Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова в Ленинграде и в том же году начал службу на Северном флоте. Он был инженером, командиром гидроакустической группы радиотехнической службы, начальником этой службы, помощником и старшим помощником командира крейсерской подводной лодки К-370.

В 1981 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, после чего был назначен командиром подводной лодки К-358 Северного флота.

В 1985–1987 годах был слушателем Военно-морской академии им. А.А. Гречко, после ее окончания сначала был заместителем командира, а в 1990-м стал командиром 33-й дивизии атомных подводных лодок. В 1992-м получил звание контр-адмирала.

В 1993–1995 годах был слушателем Военной академии Генерального штаба вооруженных сил, потом стал начальником штаба — первым заместителем командующего первой флотилией атомных подводных лодок Северного флота.

В 2000-м получил звание вице-адмирала и стал начальником Главного управления глубоководных исследований Министерства обороны. В 2005 году ушел в запас.

На последней должности как гидронавт-испытатель руководил испытаниями атомной подводной лодки АС-12, которая получила у моряков прозвище «Лошарик», отмечают «Известия». В 2019-м на ней произошел пожар и погибли 14 моряков.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Северный флот вице-адмирал
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