В СНБО назвали условие обсуждения демобилизации в ВСУ
Демобилизация в украинской армии пока не обсуждается, это решение должно быть закреплено нормативно-правовым актом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Liga.net.
Он отметил, что вопросы такого рода должны рассматриваться по официальному представлению со стороны членов Ставки верховного главнокомандующего — например, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или министра обороны Рустема Умерова. Они могут подавать в СНБО предложения, и совет не вправе отказать в их рассмотрении.
«Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов Ставки», — сказал он.
Данилов согласился с тем, что у военных должен быть отдых, и сейчас «передышки» есть, подразделения отправляют «на восстановление».
«Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — отметил Данилов.
Мобилизация на Украине была объявлена 25 февраля 2022 года, в то же время украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.
Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. Первый — призыв в армию бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Второй — призыв военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.