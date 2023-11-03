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Военная операция на Украине ,  
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В СНБО назвали условие обсуждения демобилизации в ВСУ

Данилов: для обсуждения демобилизации нужно предложение членов ставки главкома
Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизация на Украине идет с 25 февраля 2022-го. Мобилизованные имеют «передышки», но демобилизоваться не могут, пока этот вопрос не обсуждается, но с таким предложением может выступить кто-то из членов ставки главнокомандующего
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Демобилизация в украинской армии пока не обсуждается, это решение должно быть закреплено нормативно-правовым актом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью Liga.net.

Он отметил, что вопросы такого рода должны рассматриваться по официальному представлению со стороны членов Ставки верховного главнокомандующего — например, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного или министра обороны Рустема Умерова. Они могут подавать в СНБО предложения, и совет не вправе отказать в их рассмотрении.

«Мы можем обсудить очень многое, но если это должно выйти в нормативно-правовой акт, то есть приказ верховного главнокомандующего, то должно быть официальное представление в аппарат СНБО любого из членов Ставки», — сказал он.

Данилов согласился с тем, что у военных должен быть отдых, и сейчас «передышки» есть, подразделения отправляют «на восстановление».

«Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила», — отметил Данилов.

Мобилизация на Украине была объявлена 25 февраля 2022 года, в то же время украинцам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну.

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Мобилизация должна была проходить в несколько этапов. Первый — призыв в армию бывших военнослужащих с боевым опытом, отслуживших в армии по контракту или участвовавших в боевых действиях в Донбассе. Второй — призыв военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года или служивших по контракту. На третьем этапе в армию должны были призвать выпускников военных кафедр вузов (в качестве офицеров запаса) и всех, у кого нет возрастных и физических ограничений. На четвертом этапе на службу могут привлечь так называемый общественный резерв, то есть всех граждан страны без возрастных и физических ограничений.

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Алексей Данилов демобилизация ВСУ
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