Минобороны сообщило об отражении украинских атак на четырех направлениях

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За минувшие сутки российские военные в зоне спецоперации отразили атаки украинских войск на четырех направлениях, говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

«На Купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены», — сообщили в военном ведомстве.

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Отражены также попытки вести наступление на Красно-Лиманском направлении, где украинские части выдвинули три усиленных батальона. «В результате активных действий российских войск и артиллерии, противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении отбиты контратаки в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.

На Николаево-Криворожском направлении за прошедшие сутки были отражены пять атак украинской мотопехоты в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. «В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции», — уточнили в Минобороны.

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