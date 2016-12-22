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Новый глава Липецкой области вошел в список самых богатых губернаторов
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Новый глава Липецкой области вошел в список самых богатых губернаторов
Политика, 16:34
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Новый глава Липецкой области вошел в список самых богатых губернаторов
Бывший вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов, ставший главой Липецкой области, благодаря доходу за 2017 год сразу после назначения вошел в список богатейших губернаторов. За год он с супругой заработал более 140 млн руб.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал декларацию о доходах за 2017 год. Из нее следует, что глава региона вошел в число самых богатых губернаторов страны.

В соответствии с декларацией годовой доход Артамонова составил 131,13 млн руб. Ему принадлежит квартира площадью 150,1 кв м, дачный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, и дачный дом площадью 408,9 кв м. Также в его распоряжении находится машина Porsche Panamera (стоимость этой модели на сайте официального дилера начинается от 6,2 млн руб.).

Годовой доход супруги Артамонова оказался намного скромнее — 8,928 млн руб. При этом ей принадлежать квартира площадью 146 кв. м в Германии, машино-место и подсобное помещение (также в Германии). В ее собственности две машины — Range Rover и Mercedes-Benz ML.

Рейтинг губернаторов по уровню годового дохода за 2017 год в мае публиковали «Ведомости». Рейтинг составлялся по совокупному семейному доходу. По этому критерию Артамонов оказывается на четвертой строчке рейтинга, отодвигая вниз челябинского губернатора Бориса Дубровского. Выше липецкого губернатора в списке разместились Рустам Минниханов (Татарстан) с семейным доходом 145,21 млн руб., Александр Усс (Красноярский край) с семейным доходом 274,16 млн руб. и самый богатый глава региона в России — Александр Богомаз (Брянская область) с годовым семейным доходом​ 945,3 млн руб. Сам Богомаз в эту сумму внес скромный вклад в 4,1 млн руб. — на первом месте он оказался благодаря доходу супруги, заработавшей 941,2 млн руб.

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Игорь Артамонов в 2017 году занимал пост вице-президента Сбербанка. Исполняющим обязанности губернатора Липецкой области он был назначен 2 октября, после отставки Олега Королева, руководившего областью 20 лет.

Автор: Георгий Тадтаев.
При участии: Владимир Дергачев.
Теги: Липецкая область
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