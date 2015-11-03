Сирийские активисты сообщили об авиаударах России по Пальмире

Военные самолеты, предположительно российской авиации, нанесли удары по окрестностям Пальмиры, сообщает AP со ссылкой на сирийского активиста и Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека

Общий вид города Пальмира. Архивное фото (Фото: REUTERS 2015)

Военные самолеты, предположительно российской авиации, нанесли серию ударов по окрестностям находящейся под контролем исламистов Пальмиры, сообщает Associated Press со ссылкой на сирийского активиста из Пальмиры по имени Нассер аль-Тайер. Эту информацию подтверждает базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека.

Дым и пыль от авиаударов поднимаются с территории, на которой расположена крепость исламского периода, возвышающаяся на окраине античного города, отмечает агентство.

По словам аль-Тайера, всего по этой территории пришлось по меньшей мере восемь ударов с воздуха. До этого, в воскресенье, авиация нанесла серию ударов по территории за крепостью, отметил активист из Пальмиры. Он добавил, что трудно оценить урон от атак, поскольку авианалеты продолжаются.

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, по территории, где находится крепость, было нанесено десять авиаударов, предположительно со стороны российских Военно-космических сил. Бомбардировки повлекли за собой повреждения, отмечают правозащитники, ссылаясь на сирийских активистов. Деталей они не уточнили.

Кроме того, по сообщениям активистов, предположительно российские ВКС бомбили город Эль-Карьятейн, расположенный неподалеку. Исламисты захватили его в августе. По данным Сирийского центра мониторинга, в результате авиаударов в центральной части города погибли по меньшей мере десять человек.

Ранее об ударах российских самолетов по городу Пальмира сообщал Reuters со ссылкой на государственное сирийское телевидение. По данным агентства, 6 октября сирийское телевидение, ссылаясь на военный источник, сообщило, что во время бомбардировки древнего античного города были уничтожены 20 транспортных средств и три склада с боеприпасами.

Тогда Минобороны России опровергло сообщения СМИ об ударах российской авиации по окрестностям Пальмиры. Представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков назвал подобные заявления «абсолютной ложью».

«Все сообщения зарубежных СМИ, что российские самолеты якобы нанесли воздушные удары по городу Пальмира, абсолютная ложь», — заявил он, подчеркнув, что российская авиация в Сирии «не работает по населенным пунктам, тем более по расположенным там же архитектурным памятникам».

Комментариев со стороны Москвы по поводу новой информации о бомбардировках российских ВКС окрестностей Пальмиры пока не поступало, отмечает AP.

Тем временем в отчете по ударам российских ВКС за последние двое суток, который Конашенков озвучил перед прессой в понедельник, 2 ноября, сказано, что российский штурмовик Су-25 нанес удар «в районе Тадмора» по укрепленному району исламистов. Тадмор — название Пальмиры на арамейском.

«В районе Тадмор, провинция Хомс, штурмовиком Су-25 нанесен удар по укрепленному району боевиков ИГИЛ», — цитирует Конашенкова РИА Новости. Представитель Минобороны подчеркнул, что «в результате прямых попаданий разрушены фортификационные сооружения, подземные укрытия, а также позиции зенитной артиллерии террористов, на которых располагались две установки ЗСУ-23».

Боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России) захватили Пальмиру в мае и практически сразу приступили к уничтожению памятников истории. В частности, они разрушили два древних храма, причисленных к Всемирному наследию ЮНЕСКО, а также взорвали главный памятник Пальмиры — Триумфальную арку II века нашей эры, которая была своего рода визитной карточкой города. Именно эта арка была изображена на обложке учебника для пятого класса «История древнего мира» Федора Коровкина.

Террористы объясняют свои действия тем, что эти храмы еще до возникновения ислама строили язычники.

Россия начала военную операцию против ИГ 30 сентября.