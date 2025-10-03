Премьер Украины рассказала о «немного подорванном» доверии Запада

На отношения с Западом повлияла попытка Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных органов, он отказался от этого шага. Ситуация пришлась на первые недели премьерства Свириденко в июле

Юлия Свириденко (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Попытка украинских властей повлиять на независимость антикоррупционных органов незначительно сказалась на доверии в отношениях с Западом, считает премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом он рассказала The New York Times (NYT).

«Я не думаю, что доверие [Запада] было подорвано», «но оно было немного поколеблено», сказала Свириденко.

Свириденко была назначена премьер-министром в июле. Она сменила на этом посту Дениса Шмыгаля, который возглавил Минобороны. Свириденко ранее была первым вице-премьером и министром экономики. В мае она заключила с США сделку по ресурсам.

Вскоре после смены правительства президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который сокращал полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Из-за инициативы на Украине прошли массовые протесты. Кроме того, ситуация вызвала недовольство на Западе, под давлением которого были созданы эти органы. Тогда Зеленский изменил свое решение по поводу НАБУ и САП.

NYT отмечает, что Свириденко, общаясь с газетой, дистанцировалась от этого эпизода и указала, что не продвигала закон, лишавший НАБУ и САП независимости. «Это был нелегкий момент, и я не ожидала столкнуться с такой проблемой», — сказала она об этой ситуации.

Украинское издание «Страна» сообщало в конце июля, что у НАБУ появились претензии к премьеру из-за полетов Свириденко вместе с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, которые нанесли ущерб государственному бюджету. По данным «Страны», Свириденко, на тот момент имевшая статус вице-премьера, имела право пользоваться самолетами из государственного авиапарка, в отличие от Ермака. По версии НАБУ, ряд ее совместных полетов с Ермаком были обусловлены не служебной необходимостью для Свириденко посещать те или иные страны, а желанием главы офиса украинского президента «летать за государственный счет». Именно в этом, по словам источников, заключался состав преступления.

NYT пишет, что карьерных высот в украинской администрации Свириденко добилась не без поддержки Ермака. Также газета называет ее верной соратницей Зеленского. Со ссылкой на источники NYT отмечает, что назначение Свириденко премьером показало растущую концентрацию власти в руках президента.