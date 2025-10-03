Власти показали последствия атаки дрона на дом в Березниках
Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко осмотрел пострадавший после атаки БПЛА дом и опубликовал фото с места в своем телегам-канале.
На кадрах видно, что одна из квартир получила сильные повреждения. По словам Казаченко, в доме есть риск обрушения чердачного перекрытия, помещение оставили под охраной. Во второй квартире уже возобновлена подача отопления.
Градоначальник отметил, что власти поддерживают связь с жителями поврежденного дома, людям предоставлено маневренное жилье, решается вопрос о компенсационных выплатах. Казаченко держит ситуацию под личным контролем.
Кроме того, в результате атаки БПЛА произошла кратковременная остановка технологического цикла в филиале «Азот» ОХК «Уралхим», где производят аммиачную селитру. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.
Читайте РБК в Telegram.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов