Власти показали последствия атаки дрона на дом в Березниках

Опубликованы фото последствий атаки дрона в Березниках в Пермском крае

Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко осмотрел пострадавший после атаки БПЛА дом и опубликовал фото с места в своем телегам-канале.

На кадрах видно, что одна из квартир получила сильные повреждения. По словам Казаченко, в доме есть риск обрушения чердачного перекрытия, помещение оставили под охраной. Во второй квартире уже возобновлена подача отопления.

Градоначальник отметил, что власти поддерживают связь с жителями поврежденного дома, людям предоставлено маневренное жилье, решается вопрос о компенсационных выплатах. Казаченко держит ситуацию под личным контролем.

Кроме того, в результате атаки БПЛА произошла кратковременная остановка технологического цикла в филиале «Азот» ОХК «Уралхим», где производят аммиачную селитру. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.