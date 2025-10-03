 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Власти показали последствия атаки дрона на дом в Березниках

Опубликованы фото последствий атаки дрона в Березниках в Пермском крае
Военная операция на Украине

Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram
Фото: kazachenko_berezniki / Telegram

Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко осмотрел пострадавший после атаки БПЛА дом и опубликовал фото с места в своем телегам-канале.

На кадрах видно, что одна из квартир получила сильные повреждения. По словам Казаченко, в доме есть риск обрушения чердачного перекрытия, помещение оставили под охраной. Во второй квартире уже возобновлена подача отопления.

Градоначальник отметил, что власти поддерживают связь с жителями поврежденного дома, людям предоставлено маневренное жилье, решается вопрос о компенсационных выплатах. Казаченко держит ситуацию под личным контролем.

Кроме того, в результате атаки БПЛА произошла кратковременная остановка технологического цикла в филиале «Азот» ОХК «Уралхим», где производят аммиачную селитру. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Анастасия Лежепекова
Пермский край Военная операция на Украине беспилотники видео
