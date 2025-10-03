Потерявшиеся на учениях у границы с Россией норвежские призывники нашлись
Все норвежские призывники, которые пропали во время учений в провинции Финнмарк (граничит с финской Лапландией и Мурманской областью России), найдены целыми и невредимыми, сообщает телеканал TV2.
Часть из них прибыла на контрольно-пропускной пункт, позднее еще несколько сообщили о своей позиции на границе с Финляндией по радиосвязи. Представители норвежских вооруженных сил выехали, чтобы забрать их.
«Судя по имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что им требуется медицинская помощь», — говорит руководитель операции Эйвинд Джонсон Хольсбреккен.
Учения должны были завершиться утром в четверг, 2 октября, но десять солдат не явились в условленное место в согласованное время. В поисковой операции участвовала полиция с собаками, Красный Крест и Вооруженные силы.
В тот же день пятеро призывников были найдены живыми и невредимыми — трое с о опозданием прибыли на согласованное место встречи, еще двое были обнаружены в зоне поисков. К ночи операция была прервана и возобновилась утром в пятницу.
