На Тайване связали агрессию Китая против острова с поражением Украины

Вторжение Китая на остров на фоне российско-украинского конфликта приведет к «геополитическому кризису на двух фронтах», заявил замглавы Генштаба Тайваня. Пекин обвинил Тайбэй в попытке «извлечь выгоду из острой проблемы»
Се Цзи-шэн
Се Цзи-шэн (Фото: Walid Berrazeg / Reuters)

Поражение Украины в военном конфликте с Россией может подтолкнуть Китай к «большей агрессии» в отношении Тайваня, заявил заместитель начальника Генерального штаба по разведке тайваньского Министерства обороны Се Цзи-шэн на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы желаем им [Украине] победы», — сказал он, отметив, что на Тайване внимательно следят за происходящим на поле боя (цитата по Reuters). «Мы можем использовать это для повышения нашей общей готовности», — добавил Се.

Замглавы Генштаба выразил опасения в связи с совместными военными учениями Китая и России. По словам офицера, если во время продолжающегося российско-украинского конфликта Китай вторгнется на Тайвань, «мир может столкнуться с геополитическим кризисом на двух фронтах».

Насколько неизбежна война в Тайваньском проливе
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Российские и китайские власти подчеркивали, что двустороннее сотрудничество «не нацелено против третьих стран». Слова высокопоставленного тайваньского военного вызвали гневную реакцию Пекина. МИД Китая заявил, что Тайбэй пытается «извлечь выгоду из острой проблемы и привлечь к себе внимание». «Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, которое принципиально отличается от украинского кризиса», — заявили агентству в ведомстве. МИД также осудил участие Се в европейском форуме.

Китай считает Тайвань своей территорией. Тайбэй, который объявил о независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», которую КНР продвигает с 1980-х годов. Почти все европейские страны поддерживают официальные дипломатические отношения с Пекином, но не с Тайбэем. В отличие от США, Европа больше не продает Тайваню дорогостоящую оборонную продукцию, а визиты тайваньских военных в регион — большая редкость, отмечает агентство.

Власти Тайваня в течение последних пяти лет говорят о росте военной активности Китая вокруг острова. В Минобороны Тайваня допускают, что военно-воздушные силы и ракетные войска Народно-освободительной армии Китая усовершенствовались до такой степени, что «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным». Этим летом на острове прошли крупнейшие в его истории военные учения, военные отработали отражение вторжения китайской армии и блокады.

