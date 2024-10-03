Правительство попросило доработать законопроект о наказании за сталкинг

«Новые люди» предложили криминализовать навязчивое преследование и ввести наказание вплоть до заключения на год. В правительстве увидели минусы в разработанном законопроекте и сочли, что он нуждается в существенной доработке

Фото: Bonsales / Shutterstock

Правительство рекомендовало существенно доработать законопроект депутатов от партии «Новые люди», которым они предложили ввести уголовную ответственность за сталкинг (отзыв есть у РБК).

Авторы, в числе которых вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, депутаты Сардана Авксентьева и Ксения Горячева, подготовили два законопроекта, которыми хотели внести поправки в КоАП и УК. Они направили их в правительство на отзыв в июле.

В КоАП они предложили ввести новую статью 5.70 «Навязчивое преследование». Они определяют его как «систематическое преследование другого лица или нежелательное вторжение в его частную жизнь с использованием различных средств коммуникации или посредством физического присутствия», оговорив, что ответственности не подлежит супруг потерпевшего или человек, проживающий с ним совместно.

Наказывать за сталкинг авторы законопроекта предложили штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с запретом совершения определенных действий и/или административным арестом на срок до семи суток.

Уголовную ответственность они предложили ввести за повторное правонарушение в течение года. В качестве наказания они предложили штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., обязательные, исправительные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до года.

«Новые люди» запустили проект против сталкинга Общество

В отзыве на законопроект правительство напомнило, что в Госдуме уже находится на рассмотрении схожий законопроект. Он был внесен депутатами от ЛДПР в июле. В нем также предлагается установить административную ответственность за преследование. В отзыве правительства на него указано, что концепция, направленная на расширение гарантий защиты прав граждан на личную неприкосновенность, заслуживает поддержки. Вместе с тем, оговорились в правительстве, законодательство уже предусматривает механизмы защиты права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Там также высказали ряд замечаний к формулировкам законодателей и заключили, что проект требует существенной доработки.

В своем отзыве на законопроект «Новых людей» по изменению УК правительство обратило внимание на то, что вопрос о криминализации сталкинга следует рассматривать после внесения изменений в КоАП и формирования соответствующей правоприменительной практики, «свидетельствующей о росте числа соответствующих административных правонарушений».

Кабмин также выразил опасение, что реализация норм о сталкинге может конкурировать с применением уже существующих норм УК о нарушении неприкосновенности частной жизни, побоях, нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, истязании, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Критерии, положенные в основу понятий систематического преследования и нежелательного вторжения в частную жизнь, «не отвечают требованиям определенности, ясности и недвусмысленности», сочли в правительстве. Это может привести к тому, что уголовно наказуемыми будут считаться вполне правомерные действия в зависимости от того, как потерпевший будет субъективно оценивать ту или иную ситуацию. Однако кабмин не отклонил законопроект, а предложил депутатам его доработать.

Это вторая попытка «Новых людей» закрепить в законодательстве понятие навязчивого преследования. В первый раз они внесли соответствующий законопроект в октябре 2023 года. Он предполагал внесение изменений в Гражданский кодекс. Депутаты предлагали признать одним из способов защиты гражданских прав «установление запрета на совершение действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения определенных прав либо посягающих или создающих угрозу посягательства на определенные блага». Кроме того, предлагалось дать возможность суду устанавливать запрет на приближение нарушителя к гражданину.

Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству весной 2024 года рекомендовал отклонить законопроект. Правительство в своем отзыве тогда также не поддержало его. Оно указало на то, что в некоторых статьях ГК уже предусмотрена возможность защиты нематериальных благ граждан, а также установлено, что опасность причинения вреда в будущем может быть основанием к иску о запрещении действий, которые создают такую опасность.

Правительство тогда также апеллировало к позиции Верховного суда, который указывал на то, что механизмы защиты граждан от навязчивого преследования уже есть в Семейном кодексе, Жилищном кодексе, Уголовно-процессуальном кодексе, ряде федеральных законов.