Песков заявил, что ничего не знает о «черном списке артистов»

По словам Пескова, существует множество поддельных «черных списков» с артистами, которым якобы запретили выступать на сцене в России. В 2022 году «Фонтанка» опубликовала один из таких перечней

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль не знает о создании так называемых черных списков, в которые попадают артисты из-за их негативных слов о военной операции на Украине или политической позиции, сообщил RTVI пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«О списках ничего не знаем. Их много поддельных ходит», — сказал он. Песков добавил, что позиция по военной операции может быть поводом для ограничения деятельности артиста в России, но только со стороны организатора того или иного мероприятия. «Это не имеет к нам никакого отношения», — отметил пресс-секретарь президента.

В 2022 году газета «Фонтанка» сообщила о существовании списка «нежелательных» артистов. В него вошли певцы, актеры и участники музыкальных групп, которые впоследствии были признаны Минюстом иноагентами, а также Валерий Меладзе, певицы Дора и Муся Тотибадзе.

В декабре 2023 года, после прошедшей «голой вечеринки», устроенной блогером Настей Ивлеевой, ее участникам стали отменять концерты и мероприятия. Среди них были Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Ивлеева и другие записали видео с извинениями. Саму вечеринку общественники назвали продвигающей пропаганду движения, признанного экстремистским и запрещенным в России. Они призвали артистов приехать на передовую в зону военной операции на Украине, посмотреть российским бойцам в глаза и «искренне раскаяться».