В Москве найден мертвым экс-депутат Народного собрания Дагестана

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Экс-депутат Народного собрания Дагестана, бывший член партии «Справедливая Россия» Ахмед Гамзаев погиб в Москве. Об этом сообщили в парламенте региона, передает ТАСС.

«В Москве погиб бывший наш коллега Ахмед Гамзаев», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что подробности смерти экс-депутата ему неизвестны.

В пресс-службе администрации Кайтагского района Дагестана рассказали, что тело 55-летнего Гамзаева привезли и похоронили в родном селе Чумли.

По данным телеграм-канала Baza, Гамзаев погиб во время вечеринки в доме продюсера и бывшего депутата Гранта Палагаева в Одинцово. В ходе мероприятия между Палагаевым и Гамзаевым возник конфликт, и началась перестрелка.

Палагаев получил ранение в руку, а Гамзаев погиб на месте.

В данный момент продюсера арестовали, в отношении его возбудили дело по статье об убийстве (ст. 105 УК России), отмечает Baza.

Источник «Известий» подтвердил, что тело бывшего депутата Народного собрания Дагестана Гамзаева с огнестрельным ранением нашли в доме Палагаева, расположенном в СНТ «Тихая дубрава».