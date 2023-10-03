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Военная операция на Украине ,  
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WSJ сообщила о производстве фальшивых гаубиц на заводах Рината Ахметова

WSJ сообщила о производстве фальшивых гаубиц-приманок на заводах Рината Ахметова
Сюжет
Военная операция на Украине
«Метинвест» Рината Ахметова производит копии гаубиц из металлолома и радаров из пенопласта, чтобы те выступали как ложные цели, пишет WSJ. Ранее чешская Inflatech, которая выпускает надувные танки, сообщила о росте спроса на треть
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Украина запустила производство «ложных целей», включая копии гаубиц и радиолокационных станций, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Копии военной техники собирают из металлолома и жесткого пенопласта на заводах «Метинвеста» — компании, принадлежащей богатейшему украинцу Ринату Ахметову (состояние по версии Forbes — $5,7 млрд).

«Приманки» используются для дезинформации относительно планов или реальной защищенности территорий. Начальник цеха «Метинвеста» рассказал, что эффект стрельбы из фальшивых гаубиц имитируют поджиганием внутри ствола дымовые шашки.

«Метинвест» — крупнейший на Украине и один из крупнейших в СНГ производитель железорудного сырья и стали. В 2021 году вошел в топ-10 крупнейших мировых компаний по добыче железной руды. Производственные мощности по выплавке стали составляют 15 млн т в год. 

Ранее чешская компания Inflatech, которая выпускает используемую как приманки надувную военную технику, сообщила Associated Press (AP) о росте спроса на свою продукцию в прошлом году.

Как заявил директор Inflatech Войтех Фрессер, тогда бизнес компании вырос более чем на 30%. Он также указал, что ожидает дальнейшего роста в следующие три—пять лет в двузначных значениях.

Как указывает AP, Inflatech выпускает свыше 30 видов надувных военных приманок: танки, гаубицы, ракетные системы, в том числе американские HIMARS, а также самолеты. В описании продукции на сайте компании говорится, что ее вес начинается от 60 кг; на то, чтобы развернуть такие приманки, необходимо от трех минут до получаса; при этом использовать их можно не менее 50 раз. Цена фальшивой техники — до $100 тыс. за единицу, указывает AP.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
приманки Ринат Ахметов «Металлоинвест» гаубица РЛС Военная операция на Украине
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