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Путин сменил глав МВД в трех регионах

Указом президента России назначены новые руководители управлений МВД во Владимирской и Самарской областях и Мордовии. О назначениях сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин назначил новых руководителей в управления Министерства внутренних дел в трех регионах. Об этом сообщает МВД со ссылкой на главу ведомства Владимира Колокольцева, который проинформировал о кадровых изменениях сотрудников ведомства.

«Указом президента Российской Федерации начальником ГУ МВД России по Самарской области назначен генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов, руководителем УМВД России по Владимирской области — полковник полиции Валерий Медведев, министром МВД по Республике Мордовия — генерал-майор полиции Юрий Поляков», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Колокольцев сообщил, что все новые руководители начинали службу в районных отделах около 30 лет назад на таких ответственных должностях, как следователь и оперуполномоченный, а затем возглавляли ключевые подразделения и получили практический опыт, отмечены различными госнаградами.

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Начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина Путин освободил от должности в начале июня. В этом году ему исполнилось 64 года. Тогда же президент подписал указы об отставке еще четверых высокопоставленных чиновников ведомства — замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александра Лааса, начальника управления МВД по Ярославской области Андрея Липилина, начальника оперативного управления МВД Александра Удовенко и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрия Инстранкина. Источник РБК объяснял отставки кадровой ротацией в министерстве.

МВД по Самарской области с 2017 года возглавлял генерал-лейтенант Александр Винников. Указ о его освобождении от должности президент России подписал еще в июле. Главой управления МВД Мордовии с 2019 года был Борис Шейнкин.

Генерал-майор полиции Игорь Иванов, который теперь возглавил самарское управление МВД, начинал работу с должности следователя в Челябинске, там постепенно дорос до руководителя управления полиции по городу Челябинску (с 2006 по 2014 год). В 2014 году назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе), а затем заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области — начальником полиции. В октябре 2017 года стал начальником ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Генерал-майор полиции Юрий Поляков, назначенный на должность главы МВД Мордовии, с 2019 года и до назначения на этот пост был министром внутренних дел по Республике Тыва. С 2016 по 2019 год служил в должности заместителя начальника управления на транспорте МВД России — начальника полиции УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу.

Полковник полиции Владимир Медведев, который возглавил управление МВД Владимирской области, до этого момента был замначальника управления ведомства по Белгородской области. С 2016 по 2019 год был начальником отдела МВД России по городу Армавиру, а до этого занимал должности в нескольких отделах полиции Сочи и Новороссийска.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
МВД Самарская область Владимирская область Мордовия
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