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Словакия и Россия поспорили из-за контракта НАТО на ремонт Ми-17
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Словакия и Россия поспорили из-за контракта НАТО на ремонт Ми-17
Политика, 15:01
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Словакия и Россия поспорили из-за контракта НАТО на ремонт Ми-17
Россия и Словакия уже два с половиной года не могут решить вопрос с ремонтом вертолетов Ми-17В-5, закупленных США для Афганистана. Чем может обернуться спор вокруг контракта на десятки миллионов долларов, разбирался РБК
Вертолет Ми-17В-5 (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Принадлежащая Минобороны Словакии компания LOTN в январе 2019 года сдаст вооруженным силам Афганистана второй отремонтированный «без русских» Ми-17В-5, рассказал РБК председатель совета директоров и генеральный директор предприятия Мартин Душанич​. В холдинге «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что у LOTN права на выполнение капитального ремонта военно-транспортных вертолетов типа Ми-17В-5 нет.

​Как США купили российские вертолеты для Афганистана​

В 2011 году правительство США подписало контракт на покупку у «Рособоронэкспорта» (с июля 2011 года входит в Ростех) 63-х вертолетов Ми-17В-5. Стоимость сделки составила $1,3 млрд. Машины предназначались для афганской национальной армии.

Несмотря на регулярную критику Пентагона конгрессменами, осенью 2014 года Россия все же завершила поставку этих вертолетов. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) тогда сообщили, что передача Ми-17В-5 Афганистану «является частью усилий России и Соединенных Штатов Америки в борьбе с международным терроризмом».

В декабре 2015 года агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA) объявило конкурс на обслуживание вертолетов Ми-17В-5, находящихся на вооружении Афганской национальной армии. В «Вертолетах России» рассказали РБК, что одним из условий было то, что в конкурсе могли принять участие только компании из стран НАТО.

Конкурс проходил в 2016 году. В нем приняли участие LOTN, чешское авиаремонтное предприятие LOM, литовские компании Helisota и Aviabaltika Aviation, болгарская Avionams JSC и американская AAL-USA. Победителем стала LOTN, предложившая наименьшую цену. Компания существует с 1949 года и занимается ремонтом авиационной техники, указано на ее официальном сайте.

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Словацкая газета Hospodarske Noviny отмечала, что в зависимости от потребности в рамках контракта LOTN должна отремонтировать от десяти до 36 Ми-17. В зависимости от объема работ стоимость контракта может достигать $122 млн  — это в десять раз больше, чем ежегодный доход компании, которая в основном зависит от заказов национального министерства обороны, писала Hospodarske Noviny.

Вертолеты закупались Соединенными Штатами в период так называемой медведевской «перезагрузки», напоминает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов. Тогда действительно было сотрудничество между Россией и США по Афганистану, отмечает он. «Вертолеты приобретались по достаточно выгодной цене: за 1,3 млрд более 60 машин. Их быстро освоили в афганской армии с учетом того, что у них все-таки какой-никакой, но был опыт обслуживания и эксплуатации. И наши вертолеты для таких условий подходят неплохо», — говорит эксперт.

Что такое Ми-17В-5

Ми-17В-5 — экспортная модификация Ми-8, одного из самых массовых вертолетов в истории авиации.

Машина предназначена для перевозки личного состава, транспортировки грузов и техники, высадки тактических воздушных десантов и разведывательно-диверсионных групп, уничтожения наземных объектов и перевозки раненых, указано на сайте «Рособоронэкспорта». Вертолет способен работать в круглосуточном режиме.

Комплекс вооружения вертолета включает неуправляемое ракетное (до 80 неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ калибра 80 мм), пушечное вооружение (подвесные контейнеры с пушечным вооружением калибра 23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом) и стрелковое вооружение. Вертолет оснащен средствами защиты от поражения ракетами с тепловыми головками самонаведения, а также мощной броневой защитой кабины экипажа.

В распоряжении минобороны Афганистана осталось 45 вертолетов Ми-17В-5, следует из Сертификата конечного пользователя (есть у РБК), датированного 3 сентября 2017 года. Остальные, по словам источника РБК, знакомого с ходом переговоров о ремонте машин, были потеряны в основном в результате атак боевиков. В документе также говорится, что результаты оказания услуг по освидетельствованию и ремонту этих вертолетов, а также все имущество, полученное в составе отремонтированных 45 вертолетов, не будут реэкспортироваться и передаваться в другие страны без согласия России.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как в Словакии начали ремонт афганских Ми-17

Сертификаты ремонтной организации, выданные Московским вертолетным заводом им. Миля компании LOTN на ремонт вертолетов Ми-8/Ми-17, истекли в 2016 году. Продлить их не удалось.

До 2016 года LOTN всегда работал напрямую с разработчиком — МВЗ им. Миля. «Затем холдинговая надстройка [компания «Вертолеты России», владелец 83% МВЗ им. Миля] запретила пролонгировать [сертификат]. С какой стати холдинг присваивает себе компетенции, которые ему не принадлежат?» — заявил РБК Душанич.

По его мнению, холдинг «Вертолеты России» не имеет права продавать лицензию, так как является не разработчиком, а всего лишь акционером. ​РБК направил запросы в МАК и «Росавиацию» с просьбой пояснить, имеет ли холдинг «Вертолеты России» право на продажу такого документа.

В соответствии с контрактом «Рособоронэкспорта» и Пентагона российская сторона должна была продать документацию и обещала оказывать содействие компании, которая победила в тендере на ремонт Ми-17В-5 для Афганистана, объясняет Душанич. «Но за два с половиной года мы ни к чему не пришли. Было много переговоров, по итогам составлялись протоколы, у меня полный шкаф этих протоколов уже», — говорит глава словацкой компании.

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Посодействовать переговорам пытался генеральный секретарь Минтранса Словакии Тибор Шимони. В мае 2018 года он направил письмо замминистра транспорта России Александру Юрчику с просьбой помочь словацкой стороне в восстановлении конструктивного взаимодействия (документ есть в распоряжении РБК).

Отчаявшись договорится с «Вертолетами России» об условиях обслуживания афганских Ми-17В-5, словацкая компания начала ремонт первого вертолета. В августе 2018 года Минобороны Словакии объявило о завершении LOTN капремонта и обслуживания первого вертолета Ми-17В-5, состоящего на вооружении Афганской национальной армии.

Как в России отреагировали на ремонт без ее участия

В холдинге «Вертолеты России» назвали ремонт Ми-17В-5 в Словакии «нелегитимным». «Они не имеют свидетельства «Вертолетов России» и МВЗ им. Миля на право выполнения капитального ремонта военно-транспортных вертолетов типа Ми-17В-5. Поэтому мы не признаем этот ремонт и, если что-то случится с этим вертолетом, то снимаем с себя ответственность», — сообщили РБК в пресс-службе холдинга.

Действия LOTN не соответствуют ​условиям контракта на поставку вертолетов в Афганистан и создали «прецедент нелегитимного ремонта», добавили также в «Вертолетах России». «Они сделали это и поставили российскую сторону перед фактом», — подчеркнули в пресс-службе холдинга.

Душанич, в свою очередь отмечает, что действия LOTN не противоречат международным нормам, которых придерживается и Россия. «В тендерных условиях NSPA было прописано два сценария: ремонт осуществляется либо в связке с разработчиком — МВЗ им. Миля, либо национальным путем, по сертификату, который выдан словацкими властями с согласия США», — объяснил гендиректор LOTN. По его словам, компания имеет лицензию на выполнение ремонта, выданную словацкими властями, рассказал Душанич.

«И этот вертолет уже спокойно летает в Афганистане и имеет налет как минимум 100 часов», — подчеркнул гендиректор LOTN.

По мнению главного редактора журнала «Экспорт вооружений» Андрея Фролова, маловероятно, что «Вертолеты России» будут обращаться в суд по поводу несертифицированного ремонта вертолетов. «Практика показывает, что российская сторона ограничится заявлениями о том, что не будет нести ответственность, если что-то с отремонтированным вертолетом случится», — говорит Фролов.​

Почему ремонт Ми-17 важен для НАТО

Вертолеты Ми-17В-5 представляют собой один из ключевых активов в противодействии терроризму в Афганистане, отмечает в письме, направленном в компанию LOTN, гендиректором Агентства НАТО по обеспечению и закупкам Петера Домена (документ есть у РБК). «Поддержание этих вертолетов годными к полету и полностью работоспособными критически важно для операций», — подчеркнул Домен.

В то же время у Агентства НАТО по обеспечению и закупкам «есть понимание и одновременно озабоченность тем обстоятельством, что LOTN сталкивается с некоторыми трудностями в работе с «Рособоронэкспортом» по мере того, как стремится выполнить свои обязательства по контракту с NSPA», подчеркивает автор письма. «Как представляется, проблемы исходят не от «Рособоронэкспорта», а от с ФСВТС», — пишет Домен.

В ФСВТС от каких-либо комментариев отказались. В «Рособоронэкспорте» также не стали комментировать это письмо.

Что будет дальше

На вопрос РБК, почему за 2,5 года Россия и Словакия так и не смогли решить вопрос с сертификацией ремонта вертолетов типа Ми-17В-5, в «Вертолетах России» заявили, что с российской стороны «были оформлены все необходимые разрешительные документы».

«Насколько нам известно, LOTN не устроила цена контракт с «Рособоронэкспортом» на оказание услуг», — сообщили РБК в пресс-службе «Вертолетов России».

Душанич уточнил, что новых контрактов с «Рособоронэкспортом» подписывать не планировалось. У LOTN c «Рособоронэкспортом» есть основной контракт от 2004 года, который до сих пор является действующим, рассказал он. Из-за европейских санкций заключать новые контракты стороны не могут, но делать «дополнения к действующим контрактам, которые были подписаны до санкций», разрешается, пояснил Душанич.

«Таким образом мы работаем с «Рособоронэкспортом». Американцы это тоже согласовали», — добавил собеседник РБК.

Проблема не в санкциях, а в том, что «Вертолеты России» выдвигали «нереальные условия», утверждает президент LOTN. «Дайте нам бухгалтерию, дайте список ваших заказчиков — причем не только иностранных, но и внутренних. Подпишите межправсоглашение о том, как мы вас будем контролировать. Мы вам будем говорить, какие устанавливать цены. Без нашего позволения вы не можете ничего ремонтировать», — пожаловался Душанич.

Компания LOTN будет продолжать ремонт Ми-17В-5, заверил глава словацкой компании. «После второго сдадим и третий. И без русских. «Вертолеты России» хотят показать себя крутыми. Но правильно работать по закону, а они хотят по понятиям», — заявил президент LOTN.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Вертолеты России» , Словакия , Ми-17В5 , война в Афганистане , Вертолет
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