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Выборы президента США ,  
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Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людей

Байден рассказал о запрете подходить к толпам людей ради безопасности
Сюжет
Выборы президента США
Байден рассказал, что Секретная служба США больше не позволяет находиться в больших скоплениях людей, поскольку считает это слишком опасным. Это ведомство подверглось критике после покушения на Трампа, его глава ушла в отставку
Джо Байден (слева)
Джо Байден (слева) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден рассказал, что Секретная служба запретила ему приближаться к большим скоплениям людей из соображений безопасности. Об этом он сообщил во время общения с журналистами из пресс-пула Белого дома.

Байдена спросили, каково это — участвовать в предвыборной кампании его вице-президента Камалы Харрис, которая претендует на пост главы государства от демократов.

«Мне больше нельзя заходить в толпы, <...> Секретная служба мне этого не разрешает, <...> поскольку они утверждают, что это слишком опасно», — ответил Байден (цитата по NBC).

Глава Секретной службы ушла в отставку после покушения на Трампа
Политика
Кимберли Читл

Секретная служба — это федеральная служба, подчиненная МВД США. В ее задачи входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. Сотрудники службы посещают места проведения мероприятий, вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности. Также Секретная служба занимается расследованиями финансовых махинаций, киберпреступлений.

Работа Секретной службы стала предметом дискуссий после покушения на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании. Одна из пуль задела его ухо, погиб один зритель, еще два человека получили ранения. Это был первый случай нападения на американского президента с 1981 года, когда был атакован Рональд Рейган.

После случившегося работу Секретной службы раскритиковали лидеры республиканцев. «Где были беспилотники? Вы бы, очевидно, увидели кого-то на крыше», — задался вопросом спикер республиканского большинства в палате представителей Майк Джонсон. В партии начали собственное расследование произошедшего.

Занимавшая на тот момент пост главы Секретной службы Кимберли Читл взяла ответственность за случившееся в Пенсильвании на себя. Отвечая на сообщения, что агенты были предупреждены зрителями, она заявила, что у сотрудников ведомства было очень мало времени, чтобы отреагировать: обнаружить, идентифицировать и в конечном счете нейтрализовать нападавшего, что усложнило задачу. Через неделю после покушения на Трампа Читл ушла в отставку.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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