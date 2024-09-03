Минюст решил отменить правовые акты СССР и РСФСР
В ближайшее время будут отменены все формально действующие нормативно правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года, сообщил журналистам глава Минюста Константин Чуйченко.
Он отметил, что выбранная дата — «точка отсечения» советских актов, поскольку 12 декабря 1991 года было ратифицировано соглашение о создании СНГ. По словам министра, систематизация законодательства обеспечивает здоровье всей правовой системы. Чуйченко также выразил надежду на то, что другие ведомства последуют примеру Минюста.
«Не отменяются только советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну», — уточнил он (цитата по ТАСС).
Глава Минюста отметил, что за прошедший год «почти завершена «гильотина» ведомственных актов, фактически утративших силу». Он рассказал о работе по созданию соответствующего реестра в актуальных редакциях документов. «Эта работа должна быть окончена до конца текущего года», — заключил он.
заключили РСФСР, Украинская и Белорусская ССР 8 декабря 1991 года, что фактически означало прекращение существования СССР. Официально о его роспуске заявили 26 декабря. В течение 1991–1994 годов документы СНГ ратифицировали 11 государств, сейчас полноценными членами являются девять стран.
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