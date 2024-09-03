Минюст решил отменить правовые акты СССР и РСФСР

Правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года, отменят в ближайшее время, заявил Чуйченко. По его словам, систематизация законодательства обеспечивает здоровье всей правовой системы

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В ближайшее время будут отменены все формально действующие нормативно правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года, сообщил журналистам глава Минюста Константин Чуйченко.

Он отметил, что выбранная дата — «точка отсечения» советских актов, поскольку 12 декабря 1991 года было ратифицировано соглашение о создании СНГ. По словам министра, систематизация законодательства обеспечивает здоровье всей правовой системы. Чуйченко также выразил надежду на то, что другие ведомства последуют примеру Минюста.

«Не отменяются только советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну», — уточнил он (цитата по ТАСС).

Глава Минюста отметил, что за прошедший год «почти завершена «гильотина» ведомственных актов, фактически утративших силу». Он рассказал о работе по созданию соответствующего реестра в актуальных редакциях документов. «Эта работа должна быть окончена до конца текущего года», — заключил он.