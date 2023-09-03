Нигерия рассмотрит вступление в G20

Правительство Нигерии проводит консультации о рисках и выгодах возможного вступления в G20, рассказал пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что членство Нигерии в объединении желательно

Абуджа, Нигерия (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Нигерия рассматривает возможность подачи заявки на вступление в G20 после завершения консультаций о рисках и выгодах, сообщил пресс-секретарь нигерийского президента Аджури Нгелале, передает Reuters.

«Хотя членство Нигерии в G20 желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определения преимуществ и рисков членства», — заявил он.

Нгелале также рассказал, что президент Нигерии Бола Тинубу 4 сентября отправится в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Мероприятие состоится 9-10 сентября.

О том, что Тинубу примет участие в саммите G20, чтобы попытаться привлечь иностранные инвестиции в Нигерию и мобилизовать мировой капитал для развития инфраструктуры, Нгелале сообщил 1 сентября.

В «Большую двадцатку» входят 19 стран и Евросоюз. В саммите, скорее всего, не примет участие китайский лидер Си Цзиньпин, вместо него Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян, говорили источники Reuters ранее. Российский президент Владимир Путин пока не принял решение, будет ли участвовать в мероприятии в очном формате.

71-летний Бола Тинубу занял пост президента Нигерии в марте. Reuters отмечает, что, вступив в должность, Тинубу объявил о самых смелых реформах за последние десятилетия. Например, в мае во время инаугурационной речи он объявил, что отменяет для населения субсидии на топливо.

Это привело к росту цен на бензин более чем в два раза, также подорожали продукты питания и другие предметы первой необходимости. Президент пообещал, что власти будут контролировать цены. По словам Тинубу, в конечном итоге страна сэкономит «триллионы найр» ежегодно и эти деньги будут использованы для реализации реформ, которые помогут стимулировать экономику.

Кроме того, 3 сентября Абуджа отозвала своих послов из всех стран мира, оставив только постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной ассамблеи, которая состоится позже в сентябре. Отмечалось, что такое решение принято после «тщательного изучения положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру».