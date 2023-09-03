branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 01 сен, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 01 сен, 17:22
Резников назвал общий объем военной помощи Украине от Запада Политика, 22:42
Сенатор США назвал «весомый аргумент» за отстранение Трампа от выборов Политика, 22:14
«Динамо» нанесло «Ростову» Карпина третье подряд поражение Спорт, 22:02
Зеленский предложил сменить министра обороны Политика, 22:01
Нигерия рассмотрит вступление в G20 Политика, 22:01
Израиль построит заграждения на границе с Иорданией Политика, 21:55
В Польше не увидели шансов создать новые дивизии без воинской повинности Политика, 21:21
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Haber узнал, какой вопрос обсудят Путин и Эрдоган по Украине Политика, 21:19
В курском городе с АЭС после атаки дрона произошел пожар Политика, 21:13
Юная российская теннисистка сменила спортивное гражданство на французское Спорт, 21:12
В Германии проведут эксперимент с четырехдневной рабочей неделей Общество, 20:46
Лидер МЮ первым повторил достижение ван Перси в матче с «Арсеналом» Спорт, 20:34
Ограниченно годным разрешили служить в ВСУ по отдельным специальностям Политика, 20:33
ФСИН исключила причастность сотрудника к метанию гранаты в священника Общество, 20:26
Политика ,  
0 

Нигерия рассмотрит вступление в G20

Пресс-секретарь президента Нгелале: Нигерия рассмотрит вступление в G20
Правительство Нигерии проводит консультации о рисках и выгодах возможного вступления в G20, рассказал пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что членство Нигерии в объединении желательно
Абуджа, Нигерия
Абуджа, Нигерия (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Нигерия рассматривает возможность подачи заявки на вступление в G20 после завершения консультаций о рисках и выгодах, сообщил пресс-секретарь нигерийского президента Аджури Нгелале, передает Reuters.

«Хотя членство Нигерии в G20 желательно, правительство приступило к широкомасштабным консультациям с целью определения преимуществ и рисков членства», — заявил он.

Нгелале также рассказал, что президент Нигерии Бола Тинубу 4 сентября отправится в Индию для участия в саммите «Большой двадцатки» по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Мероприятие состоится 9-10 сентября.

О том, что Тинубу примет участие в саммите G20, чтобы попытаться привлечь иностранные инвестиции в Нигерию и мобилизовать мировой капитал для развития инфраструктуры, Нгелале сообщил 1 сентября.

В «Большую двадцатку» входят 19 стран и Евросоюз. В саммите, скорее всего, не примет участие китайский лидер Си Цзиньпин, вместо него Китай будет представлять премьер-министр Ли Цян, говорили источники Reuters ранее. Российский президент Владимир Путин пока не принял решение, будет ли участвовать в мероприятии в очном формате.

71-летний Бола Тинубу занял пост президента Нигерии в марте. Reuters отмечает, что, вступив в должность, Тинубу объявил о самых смелых реформах за последние десятилетия. Например, в мае во время инаугурационной речи он объявил, что отменяет для населения субсидии на топливо.

Читайте на РБК Pro
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Шепот и поглаживание: ASMR-эффект и его влияние на мозг

Это привело к росту цен на бензин более чем в два раза, также подорожали продукты питания и другие предметы первой необходимости. Президент пообещал, что власти будут контролировать цены. По словам Тинубу, в конечном итоге страна сэкономит «триллионы найр» ежегодно и эти деньги будут использованы для реализации реформ, которые помогут стимулировать экономику.

Кроме того, 3 сентября Абуджа отозвала своих послов из всех стран мира, оставив только постоянных представителей при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной ассамблеи, которая состоится позже в сентябре. Отмечалось, что такое решение принято после «тщательного изучения положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру».

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Нигерия G20 вступление
Материалы по теме
Нигерия отозвала своих послов из всех стран
Политика
Минобороны России заявило о биолабораториях США в Нигерии
Политика
Зимбабве и Нигерия получат часть арестованных удобрений «Уралхима»
Бизнес