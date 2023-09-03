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Нигерия отозвала своих послов из всех стран

Президент Нигерии потребовал отозвать послов из всех стран
Власти объяснили это решение желанием «обеспечить эффективность и качество мирового класса» при оказании дипломатических услуг. У Нигерии 109 дипломатических представительств по всему миру
Бола Тинубу
Бола Тинубу (Фото: Temilade Adelaja / Reuters)

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился немедленно отозвать послов страны со всего мира, сообщает администрация главы государства в соцсети X (бывшая Twitter).

Решение принято после «тщательного изучения положения дел в нигерийских консульствах и посольствах по всему миру». «Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество мирового класса, которые будут характеризовать предоставление услуг», — говорится в сообщении.

Свою работу продолжат только постоянные представители Нигерии при ООН в Нью-Йорке и Женеве из-за предстоящего заседания Генеральной ассамблеи, которая состоится позже в сентябре.

У Нигерии 109 дипломатических представительств по всему миру, в том числе 76 посольств, 22 высших комиссии и 11 консульств, отмечает Reuters. Должность посла в России с 2021 года занимает Абдуллахи Шеху.

Бола Тинубу 71 год, он занял пост президента Нигерии в марте. Reuters отмечает, что, вступив в должность, Тинубу объявил о самых смелых реформах за последние десятилетия. Например, в мае во время инаугурационной речи он объявил, что отменяет для населения субсидии на топливо. Это привело к росту цен на бензин более чем в два раза, также подорожали продукты питания и другие предметы первой необходимости. Президент пообещал, что власти будут контролировать цены. По словам Тинубу, в конечном итоге страна сэкономит «триллионы найр» ежегодно и эти деньги будут использованы для реализации реформ, которые помогут стимулировать экономику.

Тинубу возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое осудили военный переворот в соседнем Нигере и заявило о готовности военного вмешательства, если конституционный порядок в стране не восстановят. Тинубу говорил, что хочет избежать применения военной силы.

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