Макрон рассказал о мечте Путина разрушить Евросоюз

Мечта Владимира Путина — «демонтаж» единого Европейского союза, уверен Эмманюэль Макрон. Президент Франции отметил, что при всем своем уважении к российскому лидеру, не считает политику России образцом для подражания

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT рассказал о своем отношении к Владимиру Путину. Глава государства признался, что уважает его как лидера, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.

«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — сказал президент Франции.

Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. Ведущая программы рассказала президенту Франции об инциденте на шведском радио, когда лидеру демократической партии страны предложили сделать выбор между Владимиром Путиным и Макроном. Политик отказался назвать политика, которого он бы выбрал в качестве ориентира. «Я думаю это говорит о многом. Это значит, что этот лидер не знает то, в каком порядке должны идти ценности и политические интересы. Это говорит о том, что этот человек не может провести различие между такой страной как Франция, - страной, уважающей права человека, членом ЕС, - и, с другой страны, лидером страны, не столь развитой в вопросе прав человека. Его страна (Россия. - РБК) не может стать образцом для Швеции», - сказал Макрон.

Ранее Макрон уже говорил о необходимости обсуждения с Россией вопросов европейской безопасности. По его мнению, ЕС не может полагаться в решении подобных проблем только на США. «Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», — заявлял он.