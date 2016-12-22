ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,22 66,93 EUR Нал. 79,22 77,77 USD Бирж. 67,55 -0,69 EUR Бирж. 78,37 -1,26 USD ЦБ. 68,04 -0,04 EUR ЦБ. 79,50 -0,18 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7269,00 +128,00 IMOEX 2345,85 +0,64% RTSI 1092,29 +1,56% Brent 77,50 +0,08% DJIA 25964,82 -0,09% Nasdaq 8109,54 +0,26%
Макрон рассказал о мечте Путина разрушить Евросоюз
Лента новостей
СК возбудил дело по факту убийства полицейского на станции «Курская» 03:19, Общество Макрон рассказал о мечте Путина разрушить Евросоюз 02:56, Политика «Известия» узнали о планах установить динамические знаки на дорогах 02:51, Общество Кадыров сообщил о второй за год отставке тренера ФК «Ахмат» 01:57, Общество МВД назвало приметы застрелившего полицейского мужчины на метро «Курская» 01:42, Общество Неизвестный застрелил полицейского на станции «Курская» в Москве 01:27, Общество На Украине обвинили Россию в создании очередей на границе с Крымом 00:59, Политика Глава МИД Франции признал победу Асада в войне в Сирии 00:49, Политика Пашинян решил встретиться с Путиным в третий раз 00:08, Политика ВЦИОМ зафиксировал смену кандидата номер два на выборах мэра Москвы 00:00, Политика Росстат отказался рассекретить 4,7% ВВП 00:00, Экономика Аббас рассказал о предложении Белого дома объединить Палестину и Иорданию 02 сен, 23:41, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 02 сен, 23:19, Партнерский материал Экс-постпред США в ООН увидела на похоронах Маккейна послание Путину 02 сен, 23:05, Политика Донецкий передел: к чему приведет убийство Александра Захарченко 02 сен, 22:30, Политика Белый дом выпустил жетоны в честь встречи Трампа и Путина в Хельсинки 02 сен, 22:23, Политика Умер создатель первого в СССР музея The Beatles 02 сен, 22:05, Общество «Зенит» и «Спартак» сыграли нулевую ничью в матче чемпионата России 02 сен, 21:41, Спорт В дельте Нила нашли остатки поселения эпохи неолита 02 сен, 21:40, Общество Кремль рассказал о «жестком» обращении Путина к Порошенко на переговорах 02 сен, 21:20, Политика Мужчина открыл стрельбу из ружья на юге Петербурга 02 сен, 21:06, Общество Журналист опроверг слова Трампа об «утечке» его заявления о Канаде 02 сен, 20:51, Политика В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея 02 сен, 20:39, Фотогалерея  На церемонию прощания с Кобзоном пришли более шести тысяч человек 02 сен, 20:17, Общество «Он очень хотел помогать»: как Москва простилась с Кобзоном 02 сен, 20:09, Политика В столице Ливии ввели режим чрезвычайного положения из-за столкновений 02 сен, 19:57, Политика СМИ сообщили о планах Катара инвестировать «миллиарды» в экономику ФРГ 02 сен, 19:51, Экономика Наташа Королева подала иск в ЕСПЧ из-за запрета въезда на Украину 02 сен, 19:33, Общество
Макрон рассказал о мечте Путина разрушить Евросоюз
Политика, 02:56
0
Макрон рассказал о мечте Путина разрушить Евросоюз
Мечта Владимира Путина — «демонтаж» единого Европейского союза, уверен Эмманюэль Макрон. Президент Франции отметил, что при всем своем уважении к российскому лидеру, не считает политику России образцом для подражания
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT рассказал о своем отношении к Владимиру Путину. Глава государства признался, что уважает его как лидера, однако считает, что он мечтает о развале ЕС.

«Я уважаю Владимира Путина, и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны вместе с Россией выстроить новую архитектуру безопасности — мы нуждаемся в подобной дискуссии вместе с Россией. Но мечта Владимира Путина — демонтаж Евросоюза», — сказал президент Франции.

Отвечая на вопрос о возможности выхода Швеции из ЕС, Макрон подчеркнул, что не видит будущего этой страны вне европейской системы ценностей. Ведущая программы рассказала президенту Франции об инциденте на шведском радио, когда лидеру демократической партии страны предложили сделать выбор между Владимиром Путиным и Макроном. Политик отказался назвать политика, которого он бы выбрал в качестве ориентира. «Я думаю это говорит о многом. Это значит, что этот лидер не знает то, в каком порядке должны идти ценности и политические интересы. Это говорит о том, что этот человек не может провести различие между такой страной как Франция, - страной, уважающей права человека, членом ЕС, - и, с другой страны, лидером страны, не столь развитой в вопросе прав человека. Его страна (Россия. - РБК) не может стать образцом для Швеции», - сказал Макрон.

Ранее Макрон уже говорил о необходимости обсуждения с Россией вопросов европейской безопасности. По его мнению, ЕС не может полагаться в решении подобных проблем только на США. «Европа больше не может полагаться в вопросах безопасности исключительно на США. Мы должны взять на себя ответственность и обеспечить безопасность и европейский суверенитет», — заявлял он.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Эмманюэль Макрон , Владимир Путин
Главное
Неизвестный застрелил полицейского на станции «Курская» в Москве Общество
Материалы по теме
Евросоюз по Макрону: сможет ли Брюссель добиться автономии от Вашингтона Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию с голодающим Сенцовым Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter