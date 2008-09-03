Дума почтила память жертв террора минутой молчания

Сегодняшнее заседание депутаты Госдумы начали с минуты молчания в память о жертвах террористических актов.

С таким предложением выступил первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов, который заявил: "Учитывая, что жертвами террора стали многие тысячи наших сограждан, предлагаю почтить их память вставанием", - сказал он.

Напомним, что 3 сентября является в России Денем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата, установленная федеральным законом "О днях воинской славы России" от 6 июля 2005г., связана с трагическими событиями в североосетинском городе Беслане, где боевики захватили одну из школ. В результате теракта погибли более 300 человек, среди них около 150 - дети.

Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении закон о социальной поддержке ветеранов ряда боевых действий. Соответствующие поправки вносятся в закон "О ветеранах".

Согласно изменениям, меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов боевых действий, распространяются также на граждан РФ, принимавших участие в боевых действиях: в Анголе - с ноября 1975г. по ноябрь 1992г. (ранее - по ноябрь 1979г.), в Мозамбике - с марта 1984г. по август 1988г. (сейчас - только по апрель 1987г.), в Эфиопии - с декабря 1977г. по ноябрь 1990г. (ранее - по ноябрь 1979г.).

Также был рассмотрен еще ряд законопроектов, в частности о порядке размещения рекламы на почтовых отправлениях, о неофициальном использовании Государственного флага РФ и др.