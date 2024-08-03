Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа

Трамп предложил поменять место и время дебатов с кандидатом от демократов, но в штабе Харрис напомнили: он предлагал встретиться «в любом месте и любое время». Штаб республиканца требует идеологического разнообразия площадок

Камала Харрис (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Предложение кандидата от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис на телеканале Fox News продиктовано его страхом, сообщил представитель штаба Харрис Майкл Тайлер, передает CBS.

Ранее планировалось провести дебаты 10 сентября на ABC (придерживается лево-центристских позиций), но после выхода президента Джо Байдена из гонки республиканец предложил встретиться неделей ранее, 4 сентября, на другом телеканале — Fox, придерживающемся консервативных и прореспубликанских позиций.

В штабе Харрис заверили, что она все равно появится на ABC, чтобы не упустить возможность выступить перед американскими гражданами в прайм-тайм. «У мистера «в любое время и в любом месте» не должно возникнуть никаких проблем, если только он не слишком напуган, чтобы появиться 10-го числа», — добавил Тайлер.

Он сделал отсылку к словам Трампа, сказанным им весной, когда республиканец вызвал Байдена на дебаты «в любое время, в любом месте».

Трамп пояснял, что те условия были согласованы для дебатов с Байденом, а не кем-то другим. «Но я хочу подискутировать с ней, и она ничем не будет отличаться [от Байдена], потому что у них одна и та же политика», — сказал он.

«Мы действительно считаем, что должна быть некоторая диверсификация в каналах, где можно проводить дебаты. Но я думаю, что общественность будет обманута, если мы проведем только одни дебаты против Камалы Харрис на всеобщих выборах», — сказал старший советник предвыборной кампании Трампа.

Первые президентские дебаты основных кандидатов в этом году прошли на телеканале CNN, считающимся либеральным и продемократическим СМИ.