МИД вызвал поверенного в делах Румынии и объявил о квотах для дипломатов

Россия вводит квоты для румынских дипломатов и сотрудников посольства. Это ответный шаг на аналогичные действия Бухареста

Посольство Румынии в России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МИД России вызвал временного поверенного в делах Румынии Космина Константина Ионицэ и вручил ему ноту о введении квоты на численность сотрудников посольства страны. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

Эта мера является зеркальной — в ответ на решение Бухареста сократить штат российского посольства в Румынии.

«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — подчеркнули в МИД России.

В июне Румыния объявила о решении сократить штат российского посольства в стране более чем вполовину. Российскую сторону Бухарест обязал сократить штат посольства на 51 позицию, дав на это 30 дней. 1 июля из страны выехали 40 сотрудников посольства. МИД Румынии тогда пояснял, что штат российского посольства в Бухаресте уравнивают с числом сотрудников румынского представительства в России. МИД России пообещал «соответствующий ответ» на действия румынских властей.