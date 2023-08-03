МИД вызвал поверенного в делах Румынии и объявил о квотах для дипломатов
МИД России вызвал временного поверенного в делах Румынии Космина Константина Ионицэ и вручил ему ноту о введении квоты на численность сотрудников посольства страны. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Эта мера является зеркальной — в ответ на решение Бухареста сократить штат российского посольства в Румынии.
«Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации», — подчеркнули в МИД России.
В июне Румыния объявила о решении сократить штат российского посольства в стране более чем вполовину. Российскую сторону Бухарест обязал сократить штат посольства на 51 позицию, дав на это 30 дней. 1 июля из страны выехали 40 сотрудников посольства. МИД Румынии тогда пояснял, что штат российского посольства в Бухаресте уравнивают с числом сотрудников румынского представительства в России. МИД России пообещал «соответствующий ответ» на действия румынских властей.