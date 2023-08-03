В Киеве назвали причину авиакатастрофы, в которой погиб глава МВД

Причиной гибели главы МВД Украины стала ошибка пилота в сложных метеоусловиях. Вертолет Eurocopter AS332 Super Puma, на котором летел министр, разбился в январе под Киевом

Обстановка на месте крушения вертолёта под Киевом, 18 января 2023 г. (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Причиной гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского стала ошибка пилота в сложных метеоусловиях. Об этом сообщает офис Генпрокурора Украины в телеграм-канале.

В офисе отметили, что вертолет должен был выполнять полет на предельно низкой высоте (меньшей, чем высота зданий на маршруте движения) из-за сложных погодных условий.

«Командир экипажа увидел препятствие и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх. Он потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра допустил столкновение с землей вследствие отсутствия необходимых навыков», — говорится в сообщении.

Пятерым должностным лицам Государственной службы Украины по ЧС сообщили о подозрении:

должностным лицам управления авиации ГСЧС и специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты — в нарушении правил безопасности полетов, повлекшем гибель людей и большой материальный ущерб (ч. 3 ст. 276 УК Украины);

главе Службы безопасности полетов этого же отряда — в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

По данным следствия, они допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Так, несмотря на инструкции и требования законодательства, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве для реагирования на потенциальные ЧС в Киеве и области.

Вертолет не имел разрешительных документов на выполнение других видов полетов. Экипаж не имел соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

Более того, при подготовке к полету командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему маршруту движения, в частности о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами.

«Однако ни один из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, его не отменил и не перенес вылет до момента наступления благоприятных погодных условий», — подчеркнули в офисе Генпрокурора Украины.

В середине января 2022 года украинские чиновники разбились на вертолете Eurocopter AS332 Super Puma, который был передан Украине Францией. Он упал на детский сад под Киевом. По данным ГСЧС, число жертв катастрофы составляет 14 человек, включая экипаж вертолета и одного ребенка. 25 человек пострадали, среди них 11 детей. Президент Украины Владимир Зеленский поручил изучить обстоятельства случившегося СБУ.