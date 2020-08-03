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Бывший министр и полпред Олег Говорун стал зампредом ВЭБ.РФ

Покинувший «Дом.РФ» Говорун займется взаимодействием с регионами и будет курировать городские проекты, связанные с коммунальным хозяйством и утилизацией отходов
Олег Говорун
Олег Говорун (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Экс-министр регионального развития в правительстве Дмитрия Медведева и бывший замгендиректора «Дом.РФ» Олег Говорун перешел на работу в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Об этом РБК сообщили в ВЭБ.РФ.

Говорун занял должность заместителя председателя госкорпорации Игоря Шувалова, на которой он будет курировать взаимодействие с руководством регионов и органами государственной власти. Также экс-министр будет отвечать за реализацию проектов по водоснабжению, водоотведению и ликвидации бытовых отходов в российских городах.

По словам Шувалова, управленческий опыт Говоруна и его знание регионов стали большим приобретением для госкорпорации. Шувалов отметил, что навыки Говоруна ускорят реализацию приоритетной задачи — повышения уровня жизни российских граждан через реализацию социально значимых проектов.

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«Среди них модернизация общественного транспорта, проекты по городской инфраструктуре, по утилизации твердых бытовых отходов, по современному жилью, по современному облику городов», — пояснил Шувалов.

В начале 2000-х Говорун занимал различные должности в администрации президента. Затем был полпредом президента в Центральном федеральном округе. В 2012 году с мая по октябрь возглавлял Министерство регионального развития.

После этого Говорун был назначен начальником Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В мае 2019 года он стал заместителем генерального директора государственного агентства «Дом.РФ», а в августе распоряжением премьер-министра возглавил Фонд защиты дольщиков. В мае 2020 года он покинул этот пост.

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Авторы: Михаил Котляр, Петр Канаев
Теги: Олег Говорун, ВЭБ, Дом.РФ
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