Бывший министр и полпред Олег Говорун стал зампредом ВЭБ.РФ

Покинувший «Дом.РФ» Говорун займется взаимодействием с регионами и будет курировать городские проекты, связанные с коммунальным хозяйством и утилизацией отходов

Олег Говорун (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Экс-министр регионального развития в правительстве Дмитрия Медведева и бывший замгендиректора «Дом.РФ» Олег Говорун перешел на работу в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Об этом РБК сообщили в ВЭБ.РФ.

Говорун занял должность заместителя председателя госкорпорации Игоря Шувалова, на которой он будет курировать взаимодействие с руководством регионов и органами государственной власти. Также экс-министр будет отвечать за реализацию проектов по водоснабжению, водоотведению и ликвидации бытовых отходов в российских городах.

По словам Шувалова, управленческий опыт Говоруна и его знание регионов стали большим приобретением для госкорпорации. Шувалов отметил, что навыки Говоруна ускорят реализацию приоритетной задачи — повышения уровня жизни российских граждан через реализацию социально значимых проектов.

«Среди них модернизация общественного транспорта, проекты по городской инфраструктуре, по утилизации твердых бытовых отходов, по современному жилью, по современному облику городов», — пояснил Шувалов.