Путин заинтересовался предложением участника АСИ об экономии 5 трлн руб.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ попросил первому дать слово участнику, предложившему сэкономить для бюджета 5 трлн руб.
«Я там видел табличку участника, который предлагает сэкономить для бюджета или добыть для бюджета 5 млрд руб. Да, там так написано? Триллионов? Но тем более, знаете, нельзя пройти мимо. Даже не знаю, что он будет говорить, но не могу удержаться, чтобы не начать именно с этого», — сказал Путин.
Участник упомянул национальный проект «Экономика данных», где речь идет о создании стандартизированной системы классификации и обработки информации.
«Мы оцифровали всю нормативно-справочную информацию регулятора, которая используется всеми субъектами экономики для кодирования товаров, основных фондов, видов деятельности, различных услуг, взаимосвязали ее с миллионами норм права и можем автоматизированно обрабатывать любой объем данных, скажем так, сквозного управления активами. Все, что касается, например, капитальных расходов ЖКХ, мы можем оценить эффективность амортизационных отчислений, фактический износ», — объяснил он.
«Если говорить о 5 трлн, у нас где-то активов в России порядка 270 трлн руб., то есть где-то в среднем 1,5% у нас, знаете, как выпадающий доход государства. Можем фактически на любом крупном предприятии показать эти деньги», — добавил собеседник.
Путин спросил, идет ли речь о том, чтобы «поднять из тени имущество и взимать с этого налоги».
Ему ответили, что «из тени поднимать не надо». «Поскольку у нас в экономике вроде все обязаны кодировать объекты, все кодируют, но никто данными не обменивается. И, соответственно, в нормах ошибаются, поскольку все вручную. Это слабо проверяется», — пояснил собеседник.
«Все будет точнее, быстрее? — переспросил президент. — Скажите спасибо, пожалуйста, вашему коллеге».
«У нас есть проекты, где мы за 40 секунд 400 млн руб. показываем», — рассказал собеседник.
Путин не согласился с ним, что данные о степени износа помогут сэкономить что-то в бюджете.
«Степень износа, в принципе, и так понятна. Вопрос в том, где найти деньги для того, чтобы своевременно принимать решения о поддержании систем ЖКХ и развивать их с помощью современных технологий», — сказал он.
В целом президент назвал предложение полезным. «Отдайте, пожалуйста», — сказал Путин.
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