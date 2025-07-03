Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео
Президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» спросил присутствующих, что бы они хотели передать президенту США Дональду Трампу, с которым у российского лидера сегодня должен состояться разговор.
Продюсер, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль плюс» и одноименного кинофестиваля Николай Данн предложил передать Трампу идею обмениваться фильмами, в которых «мы и они» могли бы «поделиться тем, кем мы на самом деле являемся».
«Ну и президенту США привет от нас», — добавил продюсер.
«Я думаю, ему должно понравиться», — ответил Путин.
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