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Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео

Путину ответили, что передать Трампу во время разговора

Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео
Video

Президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» спросил присутствующих, что бы они хотели передать президенту США Дональду Трампу, с которым у российского лидера сегодня должен состояться разговор.

Продюсер, основатель онлайн-кинотеатра «Ноль плюс» и одноименного кинофестиваля Николай Данн предложил передать Трампу идею обмениваться фильмами, в которых «мы и они» могли бы «поделиться тем, кем мы на самом деле являемся».

«Ну и президенту США привет от нас», — добавил продюсер.

«Я думаю, ему должно понравиться», — ответил Путин.

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