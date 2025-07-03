Politico узнало о подготовке разговора Трампа и Зеленского

Звонок состоится «очень скоро», сообщило Politico. По его данным, Пентагон, принимая решение заморозить поставки части оружия, не консультировался с Госдепом, посольством в Киеве и командой Келлога. Белый дом это отрицает

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне приостановки поставок Киеву зенитных ракет, сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Европейский дипломат, знакомый с ситуацией, сообщил, что беседа должна состояться «очень скоро». «США говорят, что это не пауза, не приостановка. США все еще пытаются решить, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заверил он.

Решение Пентагона заморозить передачу некоторых видов вооружений стало неожиданностью не только для ключевых европейских союзников, но и для некоторых сотрудников Госдепартамента США и конгрессменов, которые обычно хорошо осведомлены о подобных вопросах, сообщили изданию шесть источников. По словам собеседников, Минобороны США не согласовывало свои действия с Госдепом и не консультировалось с посольством США в Киеве или командой спецпредставителя президента Кита Келлога, прежде чем заморозить поставки партии оружия, которая уже находилась в Польше (NBC сообщал, что речь в том числе о перехватчиках для систем Patriot, ракетах Stinger, 155-миллиметровых снарядов для гаубиц, поставки которых были обещаны еще при экс-президенте Джо Байдене).

Член палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) усомнился, что вопрос обсуждали с госсекретарем Марко Рубио. «В Белом доме есть внутренние разногласия», — отметил он. Республиканец Брайан Фицпатрик попросил Белый дом и Минобороны провести брифинг, чтобы прояснить ситуацию.

И Белый дом, и Госдеп отрицают, что решение застало врасплох членов администрации. «Это ложь», — сказал неназванный представитель Белого дома. По его словам, президент Дональд Трамп и чиновники ожидают, что «Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего».

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что о полной приостановке поставок помощи Украине речи не идет. С ее слов, Киев был уведомлен о решении: «Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США».

Зеленский накануне сообщил в видеообращении, что представители США и Украины уточняют детали по поставке оборонной поддержки, включая компоненты ПВО. «Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал он.