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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о подготовке разговора Трампа и Зеленского

Politico: решение Пентагона заморозить поставки Киеву было внезапным для Госдепа
Сюжет
Военная операция на Украине
Звонок состоится «очень скоро», сообщило Politico. По его данным, Пентагон, принимая решение заморозить поставки части оружия, не консультировался с Госдепом, посольством в Киеве и командой Келлога. Белый дом это отрицает
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

США и Украина работают над организацией телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на фоне приостановки поставок Киеву зенитных ракет, сообщает Politico со ссылкой на два источника.

Европейский дипломат, знакомый с ситуацией, сообщил, что беседа должна состояться «очень скоро». «США говорят, что это не пауза, не приостановка. США все еще пытаются решить, как лучше всего поддержать украинскую оборону. Это по-прежнему приоритет», — заверил он.

Решение Пентагона заморозить передачу некоторых видов вооружений стало неожиданностью не только для ключевых европейских союзников, но и для некоторых сотрудников Госдепартамента США и конгрессменов, которые обычно хорошо осведомлены о подобных вопросах, сообщили изданию шесть источников. По словам собеседников, Минобороны США не согласовывало свои действия с Госдепом и не консультировалось с посольством США в Киеве или командой спецпредставителя президента Кита Келлога, прежде чем заморозить поставки партии оружия, которая уже находилась в Польше (NBC сообщал, что речь в том числе о перехватчиках для систем Patriot, ракетах Stinger, 155-миллиметровых снарядов для гаубиц, поставки которых были обещаны еще при экс-президенте Джо Байдене).

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Член палаты представителей Майкл Маккол (республиканец от Техаса) усомнился, что вопрос обсуждали с госсекретарем Марко Рубио. «В Белом доме есть внутренние разногласия», — отметил он. Республиканец Брайан Фицпатрик попросил Белый дом и Минобороны провести брифинг, чтобы прояснить ситуацию.

И Белый дом, и Госдеп отрицают, что решение застало врасплох членов администрации. «Это ложь», — сказал неназванный представитель Белого дома. По его словам, президент Дональд Трамп и чиновники ожидают, что «Минобороны будет регулярно пересматривать распределение помощи, чтобы убедиться, что оно соответствует программе «Америка прежде всего».

Представитель Госдепа Тэмми Брюс заявила, что о полной приостановке поставок помощи Украине речи не идет. С ее слов, Киев был уведомлен о решении: «Такой разговор, очевидно, имел место из-за важности Украины для США».

Зеленский накануне сообщил в видеообращении, что представители США и Украины уточняют детали по поставке оборонной поддержки, включая компоненты ПВО. «Так или иначе, мы должны обеспечить защиту для наших людей», — сказал он.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина США поставки оружия военная помощь Госдепартамент США
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Владимир Зеленский
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