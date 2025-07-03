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Торговая война США ,  
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США сняли часть ограничений на экспорт в Китай после новой сделки

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Торговая война США
США сняли ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для производства чипов, а также этана, пишут Reuters и Bloomberg. Меры отменили после заключения новой торговой сделки

Правительство США уведомило немецкую Siemens AG о снятии ограничения на экспорт в Китай программного обеспечения для разработки чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Siemens объявила, что восстановила полный доступ к своему программному обеспечению и технологиям для своих китайских клиентов.

Также о снятии ограничений на экспорт ПО для разработки микросхем сообщил американский поставщик Cadence Design Systems, передает Reuters. Компания заявила, что находится в процессе восстановления доступа к программному обеспечению и технологиям для клиентов из Китая.

Bloomberg сообщил о том, что власти США потребовали прекратить поставки программного обеспечения для проектирования чипов китайским фирмам, в конце мая. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил Пекин в нарушении торгового соглашения, заключенного в начале мая. Китай отверг обвинения в нарушении договоренностей и выдвинул собственные, отметив «ряд дискриминационных и ограничительных мер» со стороны США.

25 июня стороны заключили новое торговое соглашение, в рамках которого США согласились отменить ряд ограничений для Китая.

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Как пишет Reuters, также Вашингтон снял ограничения на экспорт этана в Китай, направив соответствующие уведомления производителям Enterprise Products Partners и Energy Transfer.

По данным агентства, «первый шаг» в возобновлении поставок этана был сделан на прошлой неделе, когда министерство торговли США отправило Enterprise Products, Energy Transfer, а также дистрибьюторам Satellite Chemical USA и Vinmar International уведомления о том, что они могут загружать этан на суда, направляющиеся в Китай, но не могут выгружать этан в Китае без разрешения.

Reuters отмечает, что более половины американского экспорта этана направляется в Китай. Согласно данным Кpler, после введения требования о получении лицензии на экспорт этана в Китай в июне поставки туда были приостановлены, сократившись с 257 тыс. баррелей в день в мае.

По меньшей мере восемь судов, застрявших у американского побережья Мексиканского залива из-за ограничений, после отмены меры направились в Китай, пишет Reuters. Агентство сообщает, что как минимум одно судно, которое обычно курсирует между США и Китаем, в июне отправилось в Индию на фоне поиска компаниями альтернативных рынков сбыта.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Китай США ограничения чипы запрет экспорта
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