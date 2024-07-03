Режиссеру ужесточили приговор по делу о «фейках про армию»

Документалист Всеволод Королёв должен был выйти на свободу уже через две недели, но по просьбе прокуратуры к приговору добавили четыре года колонии. Мужчина отрицает свою вину

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Режиссеру-документалисту Всеволоду Королёву пересмотрели приговор и назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима вместо трех, назначенных ранее по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах. Решение принял Санкт-Петербургский городской суд, передает пресс-служба.

По прежней версии приговора он бы вышел на свободу через две недели, — 17 июля.

Обвинение просило ужесточить приговор до девяти лет колонии — почти максимальный срок по этой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК), которая предельно допускает десятилетнее лишение свободы.

Адвокат Королёва говорила, что обвинение не соответствует Конституции, а обвинительное заключение составлено с нарушением норм законодательства.

Причиной заведения уголовного дела стали публикации на странице режиссера во «ВКонтакте», размещенные весной 2022 года. Как уточнили в суде, речь идет об информации о «массовых убийствах мирных граждан в г. Буча, пгт. Бородянка, а также об обстреле г. Донецка». С июля того же года он пребывал в изоляторе.

В начале апреля 2022-го агентства Reuters, Anadolu и другие опубликовали фотографии с изображением погибших мирных жителей Бучи, некоторые из которых были со связанными за спиной руками. Минобороны России назвало публикации провокацией и заявило, что за время пребывания в Буче российских войск, «ни один местный житель не пострадал».

Королёв называл приговор незаконным и необоснованным. Как передавала «Фонтанка», он неоднократно выражал уверенность в достоверности своих слов и приводил в качестве доказательств публикации СМИ и международных организаций.

Свидетелями стали два пользователя «ВКонтакте», которые лично не были знакомы с Королёвым, пишет «Фонтанка». Как следует из материалов дела, она сами написали заявления и дали показания, но во время суда один из них, Михаил Баранов, рассказал о психологическом давлении. Он боялся заведения против себя дела за лайки пост публикациями документалиста. Второй свидетель не отказался от своих слов и пояснил, что у него «как у нормального человека возникло желание сделать так, чтобы он [Королёв] перестал писать такие посты». Лингвистическая экспертиза пришла к выводу, что досудебные протоколы допросов свидетелей совпадают на 63%, а объяснения — на 75%.