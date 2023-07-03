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Беглов приехал на прощание с погибшими добровольцами батальона «Нева»

Губернатор Петербурга Беглов приехал на прощание с погибшими бойцами батальона «Нева»
Помимо губернатора Санкт-Петербурга на церемонию пришел и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский. Все погибшие награждены орденами Мужества
Церемония прощания&nbsp;с добровольцами батальона &laquo;Нева&raquo;,&nbsp;Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга
Церемония прощания с добровольцами батальона «Нева», Серафимовское кладбище Санкт-Петербурга (Фото: Администрация Санкт‑Петербурга)

Руководство Санкт-Петербурга приняло участие в прощании с погибшими в ходе военной спецоперации бойцами батальона «Нева» на Серафимовском кладбище города. Как сообщило в своем Telegram управление информации администрации, на траурной церемонии присутствовали губернатор Александр Беглов, а также председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Набор в батальон «Нева» был завершен в конце сентября прошлого года. Всего в Санкт-Петербурге были сформированы три добровольческих батальона: «Нева», «Кронштадт» и «Павловск».

Как сообщает администрация, в зоне специальной военной операции погибли Михаил Соколов, Роман Галинский, Юрий Манушкин и Сергей Исайко. Все они были награждены орденами Мужества посмертно.

«Они ушли защищать Родину. Выполняя воинский долг, погибли в тяжелом бою. Они — продолжатели воинской славы России. Мы гордимся нашими земляками. Петербург сохранит память о них», — цитирует слова Беглова управление информации.

21 сентября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе военной операции погибли 5937 человек. С тех пор Минобороны данные об общих потерях не раскрывало.

6 июня Шойгу рассказал, что при отражении попыток украинского контрнаступления погиб 71 военнослужащий.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Сергей Шойгу Александр Беглов Санкт-Петербург
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