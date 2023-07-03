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Рогов сообщил о возобновлении движения машин через Чонгар

Владимир Рогов: возобновилось движение машин через Чонгарский мост
О восстановлении транспортного сообщения через КПП «Чонгар» с утра заявляли глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и Владимир Рогов

Рогов сообщил о возобновлении движения машин через Чонгар
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Транспортное сообщение Крыма с Херсонской областью через мост в районе Чонгара восстановлено. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Позже он опубликовал видео, на котором видны проезжающие по дороге грузовики.

Утром 3 июля о восстановлении движения сообщил в своем телеграм-канале и глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Самый короткий и удобный транспортный коридор, где проходит недавно отремонтированный участок федеральной трассы, работает в прежнем режиме», — говорилось в сообщении, которое позже из социальной сети было удалено, но сохранилось в репостах.

Мост в районе КПП «Чонгар» был обстрелян со стороны Украины ракетами Storm Shadow в ночь на 22 июня. В результате дорожное покрытие было повреждено, а транспортные потоки между Херсонской областью и Крымом были переориентированы на КПП в районе Армянска и Перекопа.

23 июня врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ремонт моста займет 15–20 дней. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко тогда же прогнозировал, что возобновить движение по одной полосе удастся за несколько недель.

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