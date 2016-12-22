Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Скрипаля

Британская полиция после четырех месяцев расследования покушения на Скрипаля пришла к выводу, что к преступлению были причастны два человека, сообщает газета The Sun. По данным собеседника издания, они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления.
Имена отравивших Скрипалей не называются, однако источники газеты говорят, что они почти наверняка «были связаны с Россией». В отношении них заведено уголовное дело.
Собеседники The Sun утверждают, что отравителей будет непросто привлечь к ответственности. Возможно, что официальное заявление о прорыве в расследовании будет сделано через несколько дней.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. Британская сторона обвинила в причастности к отравлению Россию. Москва все обвинения отрицает.
29 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил, что Москва не может с понимаем дела обсуждать то, что построено лишь на догадках. По его словам, любое предъявление обвинения требует расследования. «Я люблю Льюиса Кэрролла, но не считаю, что логика королевы, которая говорила: «Сначала казнь, суд потом!», должна преобладать», — пояснил Лавров. «Как мы видим сегодня, президентские выборы в США, Brexit, «дело Скрипалей», расследование крушения малайзийского «Боинга» — все это построено на заявлениях «расследование продолжается, но вы уже виновны», — отметил глава российского МИДа.