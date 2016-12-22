Британские СМИ сообщили о двух подозреваемых в покушении на Скрипаля

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Пожар в доке судоремонтного завода в Приморье потушили спустя 3,5 часа

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Адвокат обвиняемых в госизмене стал защитником Карины Цуркан

Трамп разослал письма лидерам НАТО с призывом увеличить траты на оборону

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Алиев взял под контроль ситуацию с блэкаутом в ряде городов Азербайджана

Трамп запланировал встречу с Путиным один на один

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Овечкин выставит Кубок Стэнли в Москве в день игры России в 1/4 финала ЧМ

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Белый дом отказался отвечать на вопрос об обсуждении Крыма в Хельсинки

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Белый дом сообщил дату визита Помпео в Северную Корею

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ПСБ заявил о «притворных сделках» с деньгами НПФ перед санацией